Путін готується до оборони Москви – британська розвідка

Очільник країни-агресора схвалив створення Сил безпеки уряду Москви

Російський диктатор Володимир Путін після заколоту групи «Вагнера» у червні 2023 року намагається захистити Москву, створюючи нові військові структури. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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У листопаді 2022 року Путін схвалив створення Сил безпеки уряду Москви – нової організації з охорони столичної інфраструктури.

З липня 2023 року ця структура набула більш воєнізованого характеру, отримавши дозвіл на використання вогнепальної зброї. Ймовірно, було залучено кілька тисяч новобранців із запланованої чисельності 15 тис. людей.

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Як зазначає британська розвідка, нова структура є ще одним прикладом давньої російської традиції мілітаризації: збільшення кількості збройних організацій поза регулярними збройними силами. Однак Сили безпеки уряду Москви, швидше за все, були посилені у відповідь на побоювання з приводу готовності місцевих сил безпеки Москви перед наступом бунтівних військ групи «Вагнера» в червні 2023 року.

«Проєкт також надає москвичам можливість добровільно виконувати «патріотичні» обов'язки воєнного часу, уникаючи при цьому служби на передовій в Україні. Мер Москви Сергій Собянін зумів обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні – з найбідніших провінційних регіонів», – зазначає міноборони Британії.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.