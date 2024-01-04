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Путін готується до оборони Москви – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін готується до оборони Москви – британська розвідка
Gісля ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ
фото з відкритих джерел

Очільник країни-агресора схвалив створення Сил безпеки уряду Москви

Російський диктатор Володимир Путін після заколоту групи «Вагнера» у червні 2023 року намагається захистити Москву, створюючи нові військові структури. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У листопаді 2022 року Путін схвалив створення Сил безпеки уряду Москви – нової організації з охорони столичної інфраструктури.

З липня 2023 року ця структура набула більш воєнізованого характеру, отримавши дозвіл на використання вогнепальної зброї. Ймовірно, було залучено кілька тисяч новобранців із запланованої чисельності 15 тис. людей.

Як зазначає британська розвідка, нова структура є ще одним прикладом давньої російської традиції мілітаризації: збільшення кількості збройних організацій поза регулярними збройними силами. Однак Сили безпеки уряду Москви, швидше за все, були посилені у відповідь на побоювання з приводу готовності місцевих сил безпеки Москви перед наступом бунтівних військ групи «Вагнера» в червні 2023 року.

«Проєкт також надає москвичам можливість добровільно виконувати «патріотичні» обов'язки воєнного часу, уникаючи при цьому служби на передовій в Україні. Мер Москви Сергій Собянін зумів обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні – з найбідніших провінційних регіонів», – зазначає міноборони Британії.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: Євген Пригожин ПВК Вагнера путін

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