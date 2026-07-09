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Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Блогерка з України розпоповіла про адаптацію в новій країні
фото: Іnstagram.com/floralab_ua

Українка поділилася власним досвідом реєстрації тимчасового захисту в Румунії

Дарʼя переїхала до Румунії та ділиться в мережі своїм досвідом еміграції. В одному зі своїх відео дівчина дала поради українцям, які планують переїздити до цієї країни, пише «Главком».

Тимчасовий захист

Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців фото 1
фото: Тiktok.com/@dria.kovalova

Одним із перших кроків після переїзду до Румунії є реєстрація тимчасового захисту.

При реєстрації на тимчасовий захист ви отримуєте дозвіл на:

  • проживання та CNP (аналог українського ідентифікаційного коду, – «Главком»);
  • право на доступ до ринку праці;
  • доступ до медичних послуг;
  • освіту для дітей.
Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців фото 2
фото: Тiktok.com/@dria.kovalova

«Тобто ви отримуєте тимчасовий захист, орендуєте квартиру й можете жити на території Румунії, поки діє цей статус», – додала українка.

Для оформлення тимчасового захисту потрібно звернутися у Unhcr (Temporary Government Protection for Ukrainians). «Оформлення тимчасового захисту: у Бухаресті це робиться дуже просто. Потрібен паспорт, Вам роблять фото, і за декілька годин у вас готовий документ. Вони бувають двох типів^ з адресою і без», – розповіла авторка відео.

Дарʼя також радить звертатися до працівників у центрі оформлення тимчасового захисту із запитаннями про безкоштовні мовні курси, лікарів, юристів, допомогу з працевлаштуванням. У центрі нададуть потрібні контакти та допоможуть.

Пошук житла

Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців фото 3
фото: Тiktok.com/@dria.kovalova

Наступним кроком після переїзду є пошук житла. За словами українки, інколи пошук гарної квартири може зайняти декілька тижнів. До того ж не варто розраховувати лише на рієлторів. Варто шукати житло самостійно на сайтах з орендою, у Facebook та Telegram-групах.

«Пишіть одразу у WhatsApp компаніям, які викладають оголошення. Уточнюйте, чи квартира актуальна й одразу домовляйтеся про перегляд. Англійську тут розуміють чудово і це великий плюс. Ми, наприклад, знайшли квартиру всього після чотирьох переглядів. Але зараз це може бути складніше, тому дійте паралельно у всіх напрямках», – поділилася дівчина.

Застосунки для пошуку житла в Румунії

  • Іmobiliare.ro
  • Storia
  • OLX
Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців фото 4
фото: Тiktok.com/@dria.kovalova

SIM-карта та банк

Після приїзду до Румунії Дарʼя придбала нову SIM-карту. Це допоможе користуватися місцевими послугами й доставками. Водночас відкриття банківського рахунку може зачекати.

«Хоча тут і можна вільно користуватися українськими картками, свій рахунок у Румунії рано чи пізно знадобиться. Наприклад, оплату оренди квартири наш власник просив у леях (офіційна валюта Румунії, – «Главком»), тому вже в перший місяць довелося відкрити Revolut».

Емігрантка зауважила, що українцям із віддаленою роботою в Румунії буде легше. «Це взагалі ідеальний варіант, бо середня заробітна плата тут доволі низька, по співвідношенню до цін на оренду та послуги», – додала вона.

Адаптація

Українка радить якнайшвидше завести сімейного лікаря та не відкладати це на потім. А також завантажити корисні додатки:

  • 24Pay;
  • Cfr Călători;
  • Еmag;
  • Sameday;
  • Mega Image;
  • Lidl Plus.
Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців фото 5
фото: Тiktok.com/@dria.kovalova

«Почніть шукати ком’юніті. Тут багато українських чатів. Знайомтеся, відвідуйте івенти, спілкуйтеся, адже знайти однодумців, а в подальшому друзів в еміграції, дуже допомагає в процесі адаптації. Мови не лякайтеся. Перший час вистачить англійської, але з часом краще почати вчити хоча б базові фрази і слова», – порадила блогерка.

Нагадаємо, українка Іванна мешкає у Вроцлаві. Дівчина ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Іванна розповіла про власний список витрат на життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох.

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Теги: Румунія еміграція поради українці за кордоном

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