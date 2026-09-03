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Росія таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові ракети – FT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові ракети – FT
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інженери з РФ допомагають Тегерану опанувати технологію двигуна для швидкісних крилатих ракет

Росія з 2023 року таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети. Російські фахівці працюють над технологією прямоточного двигуна, який дає змогу ракеті підтримувати швидкість у кілька разів вищу за швидкість звуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Що передбачає програма C430L

За даними FT, секретна програма C430L розпочалася у 2023 році та тривала щонайменше до 2026-го. Її організував російський державний експортер озброєнь «Рособоронекспорт» спільно з НВО машинобудування.

Основне завдання програми – допомогти Ірану створити прямоточний повітряно-реактивний двигун для крилатих ракет. Такий двигун використовує повітря з атмосфери для створення тяги та дає змогу підтримувати високу швидкість під час польоту.

Експерти, опитані FT, вважають, що технологію майже напевно планують використати для протикорабельних ракет і ракет для ураження наземних цілей. Висока швидкість у поєднанні з польотом на малій висоті скорочує час для виявлення та перехоплення ракети системами протиповітряної оборони.

За оцінкою експертів, така зброя потенційно може загрожувати американським авіаносцям та іншим військовим кораблям на Близькому Сході.

Іран уже створив і випробував систему з прямоточним двигуном. Водночас FT не знайшла доказів того, що надзвукова ракета, розроблена за допомогою Росії, вже надійшла на озброєння.

Російські інженери аналізували іранські випробування

Журналісти FT виявили програму завдяки витокам російського листування, даним про поїздки представників оборонної галузі та військовим патентам.

До 2025 року НВО машинобудування отримало значний масив технічних матеріалів Ірану про прямоточний двигун. Російські інженери проаналізували результати одного з іранських випробувань і поставили Тегерану запитання щодо:

  • змін у паливній системі;
  • стабільності горіння;
  • роботи повітрозабірника;
  • конструкції сопла;
  • роботи двигуна після припинення передачі телеметрії.

Телеметричні дані перестали надходити менш ніж за хвилину після початку випробування. Російські фахівці хотіли з'ясувати, чи продовжував двигун працювати після припинення передачі даних.

У квітні 2025 року «Рособоронекспорт» запропонував направити до Ірану близько двох десятків російських спеціалістів для технічних консультацій. Перед поїздкою Тегеран мав відповісти на запитання щодо результатів випробування.

До роботи залучили досвідчених ракетників

Серед російських фахівців, які працювали над програмою, були Олександр Дергачов, Олександр Чебаков, Юрій Прохорчук та Владислав Кузьмичов.

Чебаков тричі відвідував Тегеран у 2023 році. Він є співавтором російських патентів, присвячених прямоточним двигунам для надзвукових крилатих ракет.

Прохорчук керував підрозділом аеродинаміки та балістики НВО машинобудування. Він також зазначений винахідником патенту на крилату ракету з прямоточним двигуном, яку в документі названо гіперзвуковою.

Кузьмичов, який очолював департамент оборонних технологій і космосу «Рособоронекспорту», приєднався до третьої поїздки російської делегації до Ірану в липні 2023 року. Пізніше він вів переговори щодо контракту.

Фабіан Гінц, експерт з іранських ракет і старший аналітик Conflict Armament Research, наголосив, що передача такої технології не обмежується кресленнями чи деталями. За його словами, особливо цінним є досвід інженерів, які можуть допомагати вирішувати технічні проблеми.

Співпраця тривала у 2026 році

Документи свідчать, що програма продовжувалася у 2026 році. У червні «Рособоронекспорт» обговорював з іранською стороною окремі елементи наступного етапу та подальшу роботу з російськими технічними звітами. Чи розпочався новий етап, FT встановити не вдалося.

Кремль, «Рособоронекспорт» і НВО машинобудування не відповіли на запити журналістів. Іранський уряд, до якого FT звернулася через посольство в Лондоні, також не надав коментаря.

За оцінкою колишнього аналітика ЦРУ Джима Ламсона, російська допомога у вирішенні технічних проблем може стати одним із найважливіших напрямів військово-технічної підтримки Ірану з боку Москви за останні роки. Опанування технології двигуна також може допомогти Тегерану створювати нові види озброєння та зменшити залежність від іноземних постачальників.

Нагадаємо, Росія вже використовує іноземні компоненти у виробництві ракет та іншого озброєння. Українські фахівці, зокрема, виявляли такі деталі у нових російських ракетах.  

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Теги: перехоплення росія зброя машинобудування посольство технології повітря ракета озброєння Іран

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