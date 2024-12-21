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Зеленський пообіцяв відповідь на російський терор: куди битимуть Сили оборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський пообіцяв відповідь на російський терор: куди битимуть Сили оборони
Зеленський повідомив, що сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки
фото: Офіс президента

Український президент підкреслив, що захист, до якого вдаються українці, є абсолютно справедливим

Сили оборони України продовжать завдавати ударів по російських військових базах та воєнній інфраструктурі, яка використовується в терорі проти українців. На цьому у своєму традиційному вечірньому звернення у суботу, 21 грудня, наголосив президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки та тривають роботи в Херсоні – після влучання російських бомб в онкодиспансер.

Зеленський зауважив, що під час російського удару по медичному закладу в Херсоні обійшлося без жертв тільки тому, що пацієнти та медичний персонал перебували в укритті.

«Цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі – тільки те, що не можна було перенести з Херсона в інші лікарні регіону. Зокрема, лінійний прискорювач був тільки там, у Херсоні, радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті тільки там. Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей», – сказав президент.

Зеленський також нагадав про російські удари по Харкову, Нікополю та по Донеччині.

«Просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдів з російської авіації ще й нагороджують. Але вони точно будуть відповідати – прийде такий час. І ми обов’язково продовжимо завдавати ударів по російських військових об’єктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей», – пообіцяв український лідер.

Президент Зеленський підкреслив, що захист, до якого вдаються українці, є абсолютно справедливим, і подякував міжнародним партнерам, які підтримують Україну в цьому.

«Дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за цю війн», – сказав він.

Нагадаємо, Путін під час телемарафону сказав, що було б «дуже цікаво», якби західні країни у Києві зосередили у конкретному місці сили ППО, а Росія саме туди ударила «Орєшніком» для експерименту. І відразу ж запропонував місце удару обрати у столиці України.

Володимир Зеленський коротко прокоментував пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна щодо «технологічної дуелі» (удару ракетою по Києву), назвавши російського диктатора «довбо**бом». – «Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довб**об».

Також 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

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Теги: Кинджал росія путін українці Володимир Зеленський президент ворог поранення росіяни балістичні ракети пожежа

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