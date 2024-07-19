Суд в Італії оштрафував журналістку за висміювання росту прем'єрки Мелоні

Мелоні пожертвує на благодійність будь-яку компенсацію, яку вона зрештою отримає від журналістки

Суд визнав журналістку винною у наклепі через критику росту прем'єрки

Міланський суд зобов’язав журналістку Джулію Кортезе виплатити прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні 5 тис. євро за те, що вона висміяла її зріст в соцмережах три роки тому. Про це пише The Times.

36-річну Джулію Кортезе визнали винною в наклепі, а також умовно оштрафували на 1200 євро за публікацію в X (раніше Twitter) у жовтні 2021 року, яка була визнана бодішеймінгом (дискримінація людини за зовнішніми ознаками).

Сварка в соціальних мережах спалахнула три роки тому, коли Мелоні очолювала опозиційну партію «Брати Італії». Це почалося з того, що Кортезе опублікувала муляж фотографії Мелоні із зображенням диктатора Беніто Муссоліні.

Італійська лідерка тоді заявила, що доручила своєму адвокату подати позов до суду через сфальсифіковане фото.

У відповідь Кортез написала: «Ти мене не лякаєш, Джорджа Мелоні. Зрештою, твій зріст лише 1,2 метра. Я навіть не бачу тебе».

Суд постановив, що фальшива фотографія не є злочином, але визнав журналістку винною у наклепі за подальше посилання на зріст Мелоні. Зріст Джорджії Мелоні приблизно 158-163 см.

Після вироку Кортезе написала, що уряд в Італії має серйозні проблеми щодо свободи вираження поглядів та інакшої журналістської думки.

«Ця країна, здається, наближається до Угорщини Орбана: зараз погані часи для незалежних журналістів і лідерів думок. Будемо сподіватися на кращі дні попереду. Ми не здамося!» – заявила Кортезе на платформі Х.

Кортезе ще може оскаржити вирок, а адвокат Мелоні заявив, що прем'єрка пожертвує на благодійність будь-яку компенсацію, яку вона зрештою отримає від журналістки.

Нагадаємо, Європейський Союз погрожує соцмережі X Ілона Маска великими штрафами через низку проблем з прозорістю в соціальній мережі, в тому числі через те, що компанія дозволила людям отримати «галочку» (статус верифікованого користувача – «Главком»), яка колись була призначена лише для перевірених користувачів.