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Прем'єр-міністр Італії прокоментувала візити Орбана до РФ та Китаю

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Італії прокоментувала візити Орбана до РФ та Китаю
Мелоні сказала, що підтримає діалог, якщо побачить готовність до нього з боку РФ
фото: Reuters

Мелоні сказала, що візит Орбана до Росії та Китаю з «мирною ініціативою» не мала жодного успіху

Прем'єр-міністр Італії Джорджії Мелоні сказала, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не мав мандату ЄС на поїздки до Росії та Китаю з «мирною ініціативою». Відповідну заяву вона зробила журналістам у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні.

«Якби це були ініціативи, які могли б принести якийсь проблиск миру і дипломатії, я б не бачила в цьому нічого поганого, я б привітала їх», – зауважила Мелоні.

Прем'єр-міністр Італії додала, що підтримає діалог, якщо побачить готовність до нього з боку РФ, «але я думаю, що відповідь була досить чіткою».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню»

Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу. Про це йдеться в листі, яке отримало інформаційне агентство dpa.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.

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Теги: Італія Угорщина Віктор Орбан

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