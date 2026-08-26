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У Словаччині троє чоловіків намагалися підпалити завод дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Словаччині троє чоловіків намагалися підпалити завод дронів
Зловмисників затримали
фото: поліція Словаччини

На момент запланованої диверсії на підприємстві перебували близько 70 людей

Поліція Словаччини запобігла підпалу заводу з виробництва безпілотних авіаційних систем на сході країни та затримала трьох іноземців, яких підозрюють у підготовці нападу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис поліції.

Двох фігурантів затримали безпосередньо у Словаччині, ще одного – на території Німеччини. Унаслідок проведеної спецоперації ніхто не постраждав.

Під час обшуків правоохоронці вилучили інструменти, мобільні телефони, камеру, рукописний план об'єкта та значну кількість кустарного напалму – суміші бензину й полістиролу. За даними поліції, на момент запланованої диверсії на підприємстві перебували близько 70 людей, а вартість майна у цеху сягала десятків мільйонів євро.

Слідчі висунули затриманим обвинувачення у створенні загрози громадській безпеці на замовлення. Назву підприємства, його точну локацію та особу замовника злочину правоохоронні органи наразі не розголошують.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію.

Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду. Тепер, за даними Spiegel, після аналізу всіх деталей справи саме причетність Росії стала головною версією німецьких служб безпеки.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт допустив «сценарій гібридної атаки». Фактично йдеться про можливість таємної операції, організованої іншою державою. При цьому глава МВС також утримався від прямого звинувачення Росії.

Теги: Словаччина завод безпілотник

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