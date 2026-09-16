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У США розбився телевізійний гелікоптер: щонайменше троє людей загинули

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У США розбився телевізійний гелікоптер: щонайменше троє людей загинули
Пожежники на місці аварії гелікоптера
фото: ktla

Телеканал NBC Los Angeles підтвердив, що це був його вертоліт

У результаті аварії телевізійного вертольота в передмісті Лос-Анджелеса загинули троє людей, а ще двоє були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Телеканал NBC Los Angeles підтвердив, що це був його вертоліт NewsChopper4, який також працював на телеканал Telemundo 52. У вівторок він перебував у районі Чатсворт, висвітлюючи смертельну аварію за участю автобуса та автівки, в якій загинули двоє людей, а ще шістьох госпіталізували.

ДТП сталася за участю автобуса та автівки
ДТП сталася за участю автобуса та автівки
фото: ЕРА

Ведучі повідомили, що двоє людей на борту – їхні «дорогі друзі та колеги» Еліана Морено та Джордж Марцинів – загинули. Вони зазначили, що третя жертва перебувала на землі в момент аварії, але її імені не назвали.

Повітряне судно впало між двома комерційними будівлями в районі Чатсворт. Пожежа, що виникла внаслідок аварії, поширилася на чотири автомобілі та два складські контейнери, і на місце події було направлено понад 70 пожежників.

На момент інциденту в районі перебувало кілька вертольотів новинних служб, які висвітлювали аварію автобуса.

До слова, 12 серпня у місті Саладо, штат Техас, розбився та загорівся ударний військовий гелікоптер AH-64 Apache, який базувався на військовій базі Форт-Кавасос (колишній Форт-Худ).

Теги: США гелікоптер авіакатастрофа

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