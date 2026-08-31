Трамп заявив, що венесуельська нафта буде використана для поповнення резервів США

Трамп: Одна з речей, які я збираюся зробити з венесуельською нафтою, це поповнити Стратегічні національні резерви

Стратегічний нафтовий резерв США наразі містить 289,7 млн барелів нафти

Президент США Дональд Трамп заявив про намір використати контроль над розвіданими запасами нафти Венесуели для поповнення Стратегічного національного резерву США. У дописі в Truth Social він назвав це «подарунком від Венесуели» та звинуватив Джо Байдена у спустошенні сховищ. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Наразі стратегічний резерв США містить 289,7 млн барелів нафти (приблизно 40% від максимальної ємності у понад 700 млн барелів), що є найнижчим показником за понад чотири десятиліття. Скорочення запасів відбулося через масштабні випуски нафти після вторгнення Росії в Україну та початку війни з Іраном, коли США разом із партнерами узгодили вивільнення 172 млн барелів.

Раніше Трамп оголосив, що США разом із приватним бізнесом беруть під контроль 65 млрд барелів венесуельських запасів. Американська сторона планує отримувати 55% видобутку спільного підприємства за собівартістю. Переговори щодо розширення діяльності у Венесуелі вже ведуть компанії Chevron Corp. та Eni SpA.

Водночас реалізація плану наражається на низку викликів. Завдання ускладнюють зношена інфраструктура Венесуели, проблеми з електропостачанням та логістичні труднощі: важка високосірчиста нафта з регіону Оріноко є складною для зампачування в підземні соляні куполи, з яких складаються американські сховища. Крім того, Міністерство енергетики США раніше зазначало, що наразі не розглядає концепцію прямого обміну або закачування венесуельської нафти до резервів, а Конгрес неохоче виділяє кошти на їхнє закупівлю.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив про угоду з Венесуелою, яка передбачає отримання Сполученими Штатами більшості контролю над понад 65 млрд барелів доведених запасів венесуельської нафти. Американський лідер назвав домовленість «найбільшою нафтовою угодою в історії».

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Венесуела має передати США до 50 млн барелів нафти. За словами американського президента, ці поставки мали бути спрямовані на американський ринок.