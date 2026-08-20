Трамп заявив про наймасштабнішу економічну операцію проти Ірану

Президент США сказав, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп оголосив про найруйнівнішу в історії економічну операцію проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в соцмережі Truth Social.

«Ніхто не надав Ісламській Республіці Іран більшої можливості укласти угоду, ніж я. На жаль для них, вони не скористалися нею. Тому сьогодні я оголошую про найруйнівнішу економічну операцію, яку коли-небудь проводили проти будь-якої країни! Це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що військові сили Ірану знищені, економіка країни перебуває у критичному стані, а будь-які держави, які надаватимуть Тегерану фінансову чи іншу підтримку, зіткнуться з «колосальними економічними наслідками».

«Це буде економічний «день Д» і нам потрібно, щоб усі наші союзники стояли пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами Америки, аби ізолювати та перемогти іранську загрозу. Ці маніяки опинилися на межі краху, і ці історичні заходи знешкодять їх та позбавлять можливості поширювати терор по всьому світу. Іран ніколи не отримає ядерної зброї», – додав американський лідер.

Раніше президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий посилювати економічний тиск на Іран замість проведення нової військової операції.

До слова, країни Перської затоки дедалі більше розчаровуються в політиці адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану. Невдоволення наростає у Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту та Бахрейну – вони занепокоєні тим, що Трамп не здатен забезпечити дипломатичне врегулювання війни з Іраном.