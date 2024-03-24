В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є жертви
Машина за нез'ясованих обставин наїхала на групу глядачів
24 березня на північному заході Угорщини сталася смертельна аварія під час проведення авторалі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби місцевої поліції.
Масова аварія зі смертельними наслідками сталася між містами Лабатлан і Байот.
Videón is látható a baleset, ami több ember halálát okozta az Esztergom-Nyerges rallyn pic.twitter.com/bfrkzgTqh3— Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) March 24, 2024
Як повідомляється, автомобіль, який брав участь у перегонах, із невстановленої причини знесло з дороги. Після цього автівка здійснила наїзд на групу глядачів, які прийшли подивитися на автоперегони.
За поточною інформацією поліції, чотири людини загинули, семеро отримали поранення. Як пише Sky News, серед постраждалих – дитина.
За даними місцевих ЗМІ, на місце події виїхали вісім машин швидкої допомоги та чотири рятувальні гелікоптери.
Нагадаємо, 21 березня, у Львові на Скнилівському мосту сталося відразу три дорожньо-транспортні події, зіштовхнулися близько 27 транспортних засобів.
Раніше на площі Родла у польському місті Щецин легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході у п'ятницю, 1 березня. Постраждали понад 10 осіб, серед них діти.
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