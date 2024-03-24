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В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є жертви

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є жертви
За поточною інформацією поліції, унаслідок аварії чотири людини загинули
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Машина за нез'ясованих обставин наїхала на групу глядачів

24 березня на північному заході Угорщини сталася смертельна аварія під час проведення авторалі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби місцевої поліції.

Масова аварія зі смертельними наслідками сталася між містами Лабатлан ​​і Байот.

Як повідомляється, автомобіль, який брав участь у перегонах, із невстановленої причини знесло з дороги. Після цього автівка здійснила наїзд на групу глядачів, які прийшли подивитися на автоперегони.

За поточною інформацією поліції, чотири людини загинули, семеро отримали поранення. Як пише Sky News, серед постраждалих – дитина.

За даними місцевих ЗМІ, на місце події виїхали вісім машин швидкої допомоги та чотири рятувальні гелікоптери.

Нагадаємо, 21 березня, у Львові на Скнилівському мосту сталося відразу три дорожньо-транспортні події, зіштовхнулися близько 27 транспортних засобів. 

Раніше на площі Родла у польському місті Щецин легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході у п'ятницю, 1 березня. Постраждали понад 10 осіб, серед них діти.

Теги: Угорщина автомобіль аварія

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