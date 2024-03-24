В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є жертви

За поточною інформацією поліції, унаслідок аварії чотири людини загинули

Машина за нез'ясованих обставин наїхала на групу глядачів

24 березня на північному заході Угорщини сталася смертельна аварія під час проведення авторалі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби місцевої поліції.

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Масова аварія зі смертельними наслідками сталася між містами Лабатлан ​​і Байот.

Videón is látható a baleset, ami több ember halálát okozta az Esztergom-Nyerges rallyn pic.twitter.com/bfrkzgTqh3 Будь ласка, читайте текст після реклами March 24, 2024

Як повідомляється, автомобіль, який брав участь у перегонах, із невстановленої причини знесло з дороги. Після цього автівка здійснила наїзд на групу глядачів, які прийшли подивитися на автоперегони.

За поточною інформацією поліції, чотири людини загинули, семеро отримали поранення. Як пише Sky News, серед постраждалих – дитина.

За даними місцевих ЗМІ, на місце події виїхали вісім машин швидкої допомоги та чотири рятувальні гелікоптери.

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Нагадаємо, 21 березня, у Львові на Скнилівському мосту сталося відразу три дорожньо-транспортні події, зіштовхнулися близько 27 транспортних засобів.

Раніше на площі Родла у польському місті Щецин легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході у п'ятницю, 1 березня. Постраждали понад 10 осіб, серед них діти.