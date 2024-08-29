Удар по Черкасах: влада повідомила про наслідки

На території одного з приватних підприємств міста виникла пожежа

Наразі тривають заходи із ліквідації пожежі, що виникла після атаки

У Черкасах внаслідок ворожої повітряної атаки у ніч проти 29 серпня спалахнула пожежа на території приватного підприємства. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

«Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа», – зазначив Табурець.

Наразі тривають заходи із ліквідації пожежі, на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня ворог атакував Київ безпілотниками, унаслідок чого в кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

У Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства. Загорілася альтанка в котеджному містечку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Також унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на шостому поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку.

У Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали на дитячий майданчик між будинками. На місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.