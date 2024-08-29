Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Черкасах: влада повідомила про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Удар по Черкасах: влада повідомила про наслідки
На території одного з приватних підприємств міста виникла пожежа
фото ілюстративне

Наразі тривають заходи із ліквідації пожежі, що виникла після атаки

У Черкасах внаслідок ворожої повітряної атаки у ніч проти 29 серпня спалахнула пожежа на території приватного підприємства. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

«Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа», – зазначив Табурець.

Наразі тривають заходи із ліквідації пожежі, на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня ворог атакував Київ безпілотниками, унаслідок чого в кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

У Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства. Загорілася альтанка в котеджному містечку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Також унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на шостому поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку.

У Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали на дитячий майданчик між будинками. На місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух Черкаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога тривала понад сім годин
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00
Росіяни повідомляють, що наразі в місті поширюються їдкі пари диму
В Єкатеринбурзі палає підприємство, яке виробляє електроніку для ракет (відео)
30 липня, 18:52
У Курську вночі пролунали вибухи (відео)
У Курську вночі пролунали вибухи (відео)
2 серпня, 05:47
Пожежники ліквідували вогонь на нафтобазі
У Білгородській області безпілотники атакували нафтобазу
3 серпня, 07:29
Ізраїльська протиповітряна оборона працювала через повітряні цілі, що прямували з Лівану
Ізраїль заявив про обстріл з боку Лівану: є поранені
5 серпня, 07:58
Наразі причини вибуху невідомі
У Комі стався вибух на нафтопереробному підприємстві, спалахнула пожежа (відео)
6 серпня, 14:58
На Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер один та було пошкоджено інше технологічне обладнання
Пожежа на ЗАЕС та вибухи в Курську: головне за ніч
12 серпня, 07:37
Раніше Сили оборони вже атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ»
У Краснодарському краї в районі порту «Кавказ» стався вибух (фото, відео)
22 серпня, 16:55
За день російська армія обстріляла три райони Дніпропетровщини
Окупанти за день обстріляли три райони Дніпропетровщини, є руйнування
19 серпня, 23:43

Події в Україні

У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
Втрати ворога станом на 29 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Удар по Черкасах: влада повідомила про наслідки
Удар по Черкасах: влада повідомила про наслідки
Повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
43K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
43K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
18K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7031
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua