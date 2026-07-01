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Як історична суперечка впливає на відносини між Україною та Польщею. Аналіз Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Як історична суперечка впливає на відносини між Україною та Польщею. Аналіз Politico
Відносини України та Польщі дали тріщину через УПА
фото: Офіс президента

Поляки почали вимагати пріоритету власних національних інтересів над правами українців

Польща та Україна мають спільного ворога в особі Росії, проте давній історичний конфлікт навколо Волинської трагедії вісімдесятирічної давнини дедалі частіше стає між двома державами. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Напруженість спалахнула у травні, коли президент України Володимир Зеленський назвав українську військову частину на честь Героїв УПА. Це викликало хвилю обурення у Варшаві, адже для Польщі масові вбивства десятків тисяч поляків під час Другої світової війни є геноцидом. Натомість для Києва бійці УПА є борцями за свободу проти Радянського Союзу, чия спадщина надихає сучасних воїнів у війні з РФ.

Конфлікт уже переріс у персональне протистояння лідерів: президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської нагороди – Ордена Білого Орла. Український лідер у відповідь оперативно повернув медаль у коробці назад до Варшави та проігнорував важливу конференцію з питань відновлення України в Гданську.

Для Зеленського захист національних символів став важливою електоральною червоною лінією, спрямованою проти спроб ззовні диктувати країні, кого вважати героями. На тлі кризи український президент оголосив про створення національного пантеону, наголосивши, що ніхто й ніколи не вказуватиме українцям, кого шанувати.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов назвав це протистояння «серйозною помилкою», але попередив про ризик подальшої ескалації. Водночас аналітики зазначають: оскільки Зеленський витримав потужний тиск з боку Росії та Дональда Трампа, вимоги Варшави щодо відмови від спадщини УПА є для нього значно менш вагомими.

З польського боку суперечка загрожує суттєво ускладнити вирішальні загальні вибори наступного року. Президент Навроцький, який представляє націоналістичний табір «Право і справедливість» (PiS) і використовує гасло «Польща понад усе!», категорично відкинув звинувачення Зеленського у політиканстві. Він попередив, що Варшава може заблокувати вступ України до ЄС, якщо Київ не вибачиться офіційно та не визнає масові вбивства.

Лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський підтримав цю жорстку лінію, заявивши про неприпустимість прославляння антипольських сил. Водночас прем'єр-міністр Дональд Туск, чий проєвропейський уряд прагне зберегти єдиний фронт проти Кремля, змушений діяти вкрай обережно через зміну суспільних настроїв. Він закликає обидві сторони знизити напруженість, називаючи історичну суперечку «стратегічною помилкою».

Туск балотується на переобрання наступного року, і головне питання полягає в тому, чи буде його коаліція замінена націоналістичною партією «Право і справедливість» у можливому союзі з антиукраїнськими ультраправими. Польські ультраправі сили – «Конфедерація» Кшиштофа Босака та «Конфедерація польської корони» Гжегожа Брауна – мають відверто антиукраїнські погляди та вже вимагають повної зупинки військової й фінансової допомоги «корумпованому київському режиму».

На тлі погіршення ставлення до України (за даними опитування SW Research, у 51,9% поляків воно погіршилося саме після травневого рішення Зеленського), уряд Туска вже розпочав обмеження соціальної допомоги для українських біженців, яких у країні налічується близько 2 млн осіб. Дослідження державної компанії CBOS підтверджують, що польське суспільство дедалі чіткіше вимагає пріоритету власних національних інтересів над правами українців.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Такий варіант нібито розглядають в оточенні польського лідера на тлі загострення українсько-польських відносин. 

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

Теги: Волинська трагедія Україна ОУН-УПА Володимир Зеленський Кароль Навроцький Польща

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