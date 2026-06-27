На Закарпатті на ходу загорівся приміський дизель-поїзд

Під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино – Королево

Пасажирів, які перебували у вагонах, ще до прибуття рятувальників евакуювали машиністи

У селищі Солотвино Тячівського району на Закарпатті 27 червня під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино – Королево. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС у Закарпатській області.

За даними рятувальників, повідомлення про загоряння надійшло пообіді.

Вогнеборці з міста Тячів, селища Великий Бичків та Центру безпеки громадян Солотвинської тергромади локалізували пожежу о 12:32 на площі 25 квадратних метрів, а о 13:12 повністю ліквідували.

Чотирьох пасажирів, які перебували у вагонах, ще до прибуття рятувальників евакуювали машиністи. Постраждалих немає.

У ДСНС зазначили, що пожежа не вплинула на графік руху поїздів – затримок інших потягів немає.

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