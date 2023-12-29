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Посол США після масованої атаки РФ по Україні звернулась до союзників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посол США після масованої атаки РФ по Україні звернулась до союзників
фото: з відкритих джерел

Бріджит Брінк: «Україні зараз потрібне фінансування, щоб продовжувати боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році»

Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від російської агресії. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, після ранкової атаки РФ. 

«Це те, що українці бачать на своїх телефонах сьогодні вранці: і як наслідок, мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, коли Росія запускає ракети по всій країні», – заявила пані посол.

За її словами, Україні необхідно отримувати фінансування вже зараз, щоб «продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році».

До свого допису Брінк додала багатозмістовне фото, на якому було зазначено кількість оголошених повітряних тривог у столиці за одну ніч та протягом ранку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по території України. 

Також відомо, що в Україні після атаки майже сотня поранених та 16 загиблих.

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Теги: США обстріл Бріджит Брінк

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