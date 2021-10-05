На Прикарпатті сталося масове отруєння у фастфуді

після відвідування закладу Crispy в Калуші

Постраждалі отруїлися після відвідування закладу Crispy в Калуші

До інфекційного відділення Калуської міської лікарні було госпіталізовано восьмеро осіб

У Калуші Івано-Франківської області після відвідин фастфуду восьмеро осіб потрапили до лікарні з отруєнням. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» інформує про зареєстрований груповий осередок гострої кишкової інфекції в закладі громадського харчування Crispy, м. Калуш, пр. Л.Українки, Калуський район Івано-Франківської області», – йдеться в повідоленні.

До інфекційного відділення Калуської міської лікарні було госпіталізовано восьмеро осіб, із них одна дитина до 15 років.

До слова, у вересні у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

Нагадаємо, на Житомирщині три жінки померли від отруйних грибів.

Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області на святкуванні Дня здоров'я отруїлися 13 дітей.

До слова, нещодавно у школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі.

Також на Одещині в дитсадку отруїлися діти.

Як відомо, через масове отруєння дітей у Хмельницькому МОЗ проводитиме раптові перевірки.