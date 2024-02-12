До Ураїни прибула віце-президентка Бундестагу

Пані Катрін Герінг-Екардт заявила, що обіцяні Європейським союзом боєприпаси і крилаті ракети Taurus мають бути поставлені Україні

Катрін Герінг-Екардт: «Я буду подорожувати країною і Києвом, і мені абсолютно зрозуміло, що настрій у країні вже не дуже гарний»

Сьогодні, 12 лютого до України із робочим візитом прибула віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт. її візит триватиме кілька днів. Про це повідомляє BR24.

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«Я буду подорожувати країною і Києвом, і мені абсолютно зрозуміло, що настрій у країні вже не дуже гарний», – заявила вона.

За її словами, «не дуже гарний настрій» пов'язаний з млявою підтримкою і питанням про те, чи будуть США продовжувати підтримувати Україну.

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«Я вважаю, що ми повинні зробити все, що в наших силах», – наголосив віце-президентка Бундестагу.

При цьому пані Катрін Герінг-Екардт заявила, що обіцяні Європейським союзом боєприпаси і крилаті ракети Taurus мають бути поставлені, а фінансові рішення для подальших закупівель боєприпасів мають бути знайдені на європейському рівні.

«Адже на карту поставлено і нашу безпеку», – підкреслила Герінг-Екардт.

Раніше повідомлялося, що генеральний інспектор Бундесверу (Збройних сил Німеччини) та декілька інших чиновників таємно відвідали Київ. Німецьких чиновників до Києва запросив Валерій Залужний.

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Як зазначає видання, представники Німеччини та України «обмінялися думками щодо поточних потреб та майбутніх військових викликів». Плани поїздки до Києва були в таємниці.

Нагадаємо, Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні.