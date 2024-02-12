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До Ураїни прибула віце-президентка Бундестагу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Ураїни прибула віце-президентка Бундестагу
Пані Катрін Герінг-Екардт заявила, що обіцяні Європейським союзом боєприпаси і крилаті ракети Taurus мають бути поставлені Україні
фото: Катрін Герінг-Екардт/Твіттер

Катрін Герінг-Екардт: «Я буду подорожувати країною і Києвом, і мені абсолютно зрозуміло, що настрій у країні вже не дуже гарний»

Сьогодні, 12 лютого до України із робочим візитом прибула віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт. її візит триватиме кілька днів. Про це повідомляє BR24.

«Я буду подорожувати країною і Києвом, і мені абсолютно зрозуміло, що настрій у країні вже не дуже гарний», – заявила вона.

За її словами, «не дуже гарний настрій» пов'язаний з млявою підтримкою і питанням про те, чи будуть США продовжувати підтримувати Україну.

«Я вважаю, що ми повинні зробити все, що в наших силах», – наголосив віце-президентка Бундестагу.

При цьому пані Катрін Герінг-Екардт заявила, що обіцяні Європейським союзом боєприпаси і крилаті ракети Taurus мають бути поставлені, а фінансові рішення для подальших закупівель боєприпасів мають бути знайдені на європейському рівні.

«Адже на карту поставлено і нашу безпеку», – підкреслила Герінг-Екардт.

Раніше повідомлялося, що генеральний інспектор Бундесверу (Збройних сил Німеччини) та декілька інших чиновників таємно відвідали Київ. Німецьких чиновників до Києва запросив Валерій Залужний.

Як зазначає видання, представники Німеччини та України «обмінялися думками щодо поточних потреб та майбутніх військових викликів». Плани поїздки до Києва були в таємниці.

Нагадаємо, Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні.

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Теги: Німеччина Бундестаг

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