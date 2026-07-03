Україна та трубопроводи розсварили союзників по НАТО – Bloomberg

Напередодні саміту в Анкарі дипломати не можуть погодити спільну заяву через фінансування інфраструктури та формулювання щодо підтримки Києва

Союзники по НАТО не можуть погодити спільну заяву до саміту Альянсу, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі. Дипломати сперечаються через розширення паливних трубопроводів НАТО у Східній Європі та формулювання щодо термінів фінансової підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, переговори між дипломатами затягнулися, хоча раніше здавалося, що союзники вже досягли згоди щодо короткої заяви, яку мають схвалити лідери країн НАТО після зустрічі в Анкарі.

Через що виникли суперечки

Під час переговорів Польща звернулася до НАТО з проханням профінансувати розширення на схід мережі паливних трубопроводів Альянсу. Йдеться про інфраструктуру часів холодної війни, яка з’єднує військові об’єкти у Західній Європі.

Позицію Варшави підтримали інші східноєвропейські країни. Вони розраховували, що це питання вдасться вирішити ще торік на саміті в Гаазі.

Туреччина також намагається домогтися уваги до власних планів розширення трубопровідної мережі. Анкара хоче отримати фінансування в межах програми НАТО з модернізації інфраструктури вартістю $28 млрд, спрямованої на посилення паливної безпеки Альянсу.

Італія хоче змінити формулювання про Україну

Окрема суперечка виникла навколо згадки про військову допомогу Україні. За даними Bloomberg, Італія намагається пом’якшити формулювання щодо зобов’язань союзників підтримувати Київ до кінця наступного року.

Рим пояснює свою позицію тим, що фіксація конкретного терміну нібито може заздалегідь виключити можливість мирного врегулювання війни шляхом переговорів раніше.

У проєкті заяви йшлося про те, що союзники нададуть Україні 70 млрд євро у 2026 та 2027 роках. Ця сума не передбачає нових зобов’язань, а складається з попередньої щорічної обіцянки НАТО на 40 млрд євро та 30 млрд євро щороку у вигляді позики від Європейського Союзу.

Італія наполягала на вилученні згадки про 2027 рік, посилаючись на можливе посилення дипломатичних зусиль. Водночас джерела Bloomberg, обізнані з позицією італійського уряду, зазначають, що Рим, імовірно, не блокуватиме консенсус. Допомога Україні під сумнів не ставиться.

Що ще можуть внести до заяви

Очікується, що у підсумковій заяві саміту НАТО союзники також згадають про важливість збереження свободи судноплавства в Ормузькій протоці та необхідність не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Росію, ймовірно, знову назвуть довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Таке формулювання вже було в заяві Альянсу торік.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.

До слова, на саміті НАТО в Туреччині, який відбудеться вже цього липня, може відбутися зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Обидва лідери офіційно підтвердили свій приїзд на захід.