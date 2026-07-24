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Улюблений курорт росіян може скасувати для них безвізовий режим

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Улюблений курорт росіян може скасувати для них безвізовий режим
Чорногорія готується скасувати безвізовий режим для росіян і білорусів
фото з відкритих джерел

У 2025 році російські туристи забезпечили 16,4% усіх ночівель іноземців у Чорногорії. Щороку країну відвідують близько 230 тис. громадян РФ

Чорногорія готується скасувати безвізовий режим для громадян Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на проєкт постанови про внесення змін до положення про візовий режим, оприлюднений урядом країни.

Документ передбачає, що громадяни Росії та Білорусі зможуть без віз в'їжджати до Чорногорії, перетинати її територію та перебувати в країні до 30 днів лише до 31 жовтня 2026 року. Після цієї дати для в'їзду їм знадобиться віза, якщо уряд не ухвалить інше рішення.

Наразі йдеться лише про проєкт постанови, який ще має бути розглянутий та затверджений урядом Чорногорії.

Раніше повідомлялось, що Чорногорія може вже з 1 жовтня запровадити візовий режим для громадян Росії. Уряд Чорногорії найближчим часом може ухвалити рішення про скасування безвізового режиму, який нині дозволяє громадянам РФ перебувати в країні до 30 днів на підставі двосторонньої угоди.

Президент Чорногорії Яков Мілатович ще у 2025 році заявляв, що Подгориця планує привести свою візову політику щодо Росії у відповідність до вимог ЄС. Водночас він визнав, що влада тривалий час відкладала це рішення через залежність туристичної галузі від російських відвідувачів та їхніх інвестицій.

За офіційною статистикою, у 2025 році російські туристи забезпечили 16,4% усіх ночівель іноземців у Чорногорії. Щороку країну відвідують близько 230 тис. громадян РФ.

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Теги: безвізовий режим Чорногорія росіяни

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