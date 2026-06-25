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Співачка Аліна Гросу поділилася кадрами з новонародженим сином від актора-росіянина

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Аліна Гросу назвала сина подвійним ім'ям
фото: скриншот Іnstagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу створила сторінку для свого сина в Instagram

Українська співачка Аліна Гросу показала свого новонародженого сина Марка-Габріеля. Зірка поділилася кадрами свого первістка в блозі в Instagram, розповідає «Главком».

Аліна Гросу показала сина, який сидить у неї на руках. Хлопчик дивиться в камеру та посміхається. «Добрий ранок. Я світанок», – написала співачка.

Співачка Аліна Гросу поділилася кадрами з новонародженим сином від актора-росіянина фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/alina_grosu

Також на фото Аліна Гросу додала відмітку акаунту. Співачка створила особисту сторінку для Марка-Габріеля, де наразі є дві публікації. На одній із них зірка позує із сином, а в іншому дописі – низка фото новонародженого.

Співачка Аліна Гросу поділилася кадрами з новонародженим сином від актора-росіянина фото 2
фото: Іnstagram.com/alina_grosu

«Привіт, я Марк-Габріель. Цим обліковим записом керує моя мама, поки я не стану достатньо сильним, щоб тримати телефон і писати самостійно», – йдеться в шапці профілю.

Як відомо, батьком дитини Аліни Гросу є її чоловік – російський актор Роман Полянський. Пара познайомилася під час його зйомок в Україні. У 2022 році Павло Зібров повідомляв, що подружжя перебувало в Чернівцях.

Аліна Гросу та Роман Полянський познайомилися в Україні
Аліна Гросу та Роман Полянський познайомилися в Україні
фото з відкритих джерел

Наприкінці жовтня 2022 року Роман Полянський з'явився на прем'єрі фільму в Москві разом із донькою від попереднього шлюбу. Через кілька місяців, у лютому 2023-го, Аліна Гросу дала зрозуміти, що вже не перебуває в стосунках.

Після цього співачка переїхала до США, де почала вивчати акторську майстерність, а згодом у її соцмережах став дедалі частіше з'являтися таємничий чоловік.

Аліна Гросу і Роман Полянський у США
Аліна Гросу і Роман Полянський у США
фото з відкритих джерел

Однак за відео та фото шанувальники співачки стверджують, що її коханим є Полянський. Також вона зрештою показалася на спільних фото з Романом Полянським у США, де вона нині мешкає. 

Співачка Аліна Гросу поділилася кадрами з новонародженим сином від актора-росіянина фото 3
фото: скриншот Іnstagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, 17 квітня співачка Аліна Гросу вперше стала мамою. Виконавиця народила сина та показала перші миті з новонародженим. У день народження свого сина Аліна Гросу випустила нову пісню «Колискова». На кадрах із кліпу співачка поділилася відео, де вона колисає свого новонародженого сина.

Як розповідав «Главком», народна артистка України Ірина Білик охрестила новонародженого сина співачки Аліни Гросу. Однак хрещення сина Аліни Гросу викликало бурхливе обговорення в мережі після того, як стало відомо, що обряд хрещення відбувся у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, а його проводив митрополит Мелетій, який перебуває під санкціями РНБО.

Як відомо, митрополит Мелетій є архієреєм УПЦ Московського патріархату, митрополитом Чернівецьким і Буковинським УПЦ МП та громадянином Росії. У пресслужбі Аліни Гросу пояснили, чому Марка хрестили у Свято-Духівському кафедральному соборі.

Також повідомлялося, що митрополит Лонгин (Михайло Жар) УПЦ МП публічно звернувся до співачки Аліни Гросу на тлі скандалу, пов’язаного з хрестинами її первістка. У своєму дописі священнослужитель подякував артистці за те, що вона, за його словами, обрала «канонічну Православну Церкву».

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Теги: Аліна Гросу діти росіяни

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