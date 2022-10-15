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Мобілізованих росіян відправляють воювати в цивільному одязі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізованих росіян відправляють воювати в цивільному одязі
Не всі мобілізовані росіяни отримали відповідний одяг
фото з відкритих джерел

У окупантів – проблеми з забезпеченням

Мобілізація в РФ триває попри проблеми із матеріальним забезпеченням. Уже зафіксовані випадки, коли росіян на окупованих територіях України одягають в цивільне. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією», – ідеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, частина мобілізованих прибули в місто Пологи Запорізької області. Особовий склад окупантів частково одягнений у цивільний одяг.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів

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