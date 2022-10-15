Мобілізованих росіян відправляють воювати в цивільному одязі

У окупантів – проблеми з забезпеченням

Мобілізація в РФ триває попри проблеми із матеріальним забезпеченням. Уже зафіксовані випадки, коли росіян на окупованих територіях України одягають в цивільне. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією», – ідеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, частина мобілізованих прибули в місто Пологи Запорізької області. Особовий склад окупантів частково одягнений у цивільний одяг.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.

Читайте також: