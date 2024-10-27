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Борис Джонсон не визнав вибори у Грузії та назвав владу «маріонетковою»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Борис Джонсон не визнав вибори у Грузії та назвав владу «маріонетковою»
Джонсон не визнав вибори у Грузії
фото з відкритих джерел

Колишній прем'єр Британії заявив, що у Грузії «вкрали» вибори

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився визнати результати парламентських виборів у Грузії. У неділю, 27 жовтня, політик у своєму мікроблозі на платформі X висловив підтримку грузинам у їхній боротьбі за свободу.

«Картина, що складається в Грузії, зрозуміла – вчорашні вибори були вкрадені маріонетковим урядом Путіна в Тбілісі. Я підтримую народ Грузії, який відстоює свою свободу, свої права і своє майбутнє», – заявив Джонсон.

Нагадаємо, грузинський експрезидент, засновник партії «Єдиний національний рух» Міхеїл Саакашвілі, який з осені 2021 року перебуває в ув'язненні, звернувся до проєвропейської опозиції на другий день після парламентських виборів.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори.

Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Теги: міністр вибори партії опозиція Саломе Зурабішвілі Борис Джонсон картина Грузія

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