Туристи в Іспанії годинами стоять у черзі, щоб потрапити до готелю

Нові правила реєстрації включають 42 пункти особистих даних

В Іспанії туристи зіштовхнулись з величезними чергами у готелях через нові правила під час реєстрації гостей. Скарги від відпочивальників надходять із Майорки, Ібіци, Тенеріфе та інших курортів країни. Готельєри повсюдно відзначають збої та відмови системи реєстрування. Про це пише The Sun.

«Ми подивились чергу на стійці реєстрації готелю, залишили сумки і пішли через дорогу до найближчого пабу» – так туристи відреагували на хаос, що відбувається в лобі готелю. Власники готелів і хостелів говорять про масове розчарування постояльців і часті випадки відмов від бронювання при запиті додаткових даних.

З кінця минулого року готелі, а також фірми прокату автомобілів зобов'язали надавати Міністерству внутрішніх справ Іспанії докладну інформацію про своїх клієнтів. До списку входить 42 пункти, які потрібно заповнити на стійці адміністратора. Крім стандартних паспортних даних, необхідно вказати докладну адресу місця проживання, номери мобільного та стаціонарного домашнього телефону, відомості про банківську картку та рахунки. Для чогось владі також знадобилося знати про роботу – приміром назву та адресу компанії-роботодавця. МВС також цікавить сімейний стан та відносини між спільно прибулими до готелю, а також їхні особисті дані.

У туристичному секторі нові правила розглядають як антитуристичні. А в Міністерстві туризму країни стурбовані, що такі докладні та «чутливі» персональні дані можуть потрапити до рук зловмисників. Готельєри наполягають на отримання компенсацій від влади за додатково витрачений час на «паперову» роботу та вимагають перегляду нових правил.

Як нагадує видання Іспанії турбізнес зобов'язали зареєструватися в Міністерстві внутрішніх справ, щодня передавати дані про туристів та зберігати інформацію протягом 3 років. За порушення нових правил встановили штрафи до 30 тис. євро.

До слова, минулого року правила реєстрації в готелях в Іспанії зобов'язували туристів надавати лише 18 пунктів особистої інформації, що теж викликало критику не лише серед мандрівників, а й готельєрів та туристичних компаній.