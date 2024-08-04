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В Україну повертається спека: коли очікувати пік

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Україну повертається спека: коли очікувати пік
Синоптикиня попередила, що прогноз орієнтовний
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Температура повітря може досягати +32...+37 градусів, подекуди вище

За тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, Україну накриє нова хвиля спеки. До середини серпня температура може піднятися аж до +40 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«Температура повітря може досягати +32...+37 градусів, подекуди вище», – розповіла фахівчиня.

За даними Діденко, на 15 серпня прогнозується до +40 градусів. А спаде спека 19 серпня.

В Україну повертається спека: коли очікувати пік фото 1

Синоптикиня попередила, що прогноз орієнтовний, завчасність завелика. Проте до таких екстремальних температур краще бути готовим.

Нагадаємо, що раніше кандидат географічних наук Денис Пішняк зазначав, що частина планети Земля через аномальну спеку матиме складнощі з виживанням, хоча температурного апокаліпсису очікувати не варто, земляни не загинуть. 

Також Денис Пішняк заявляв, що коли за 30-50 років температура підвищиться ще на кілька градусів, ми впритул наблизимося до тих умов, які були в епоху динозаврів. 

До слова, минулий 2023 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь «випадав на долю мешканців Землі», проте це тільки «квіточки». Найгірше нас чекає попереду. Джефф Ґуделл, дослідник зміни клімату та науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) наводить невтішний сценарій кліматичних змін, до яких матиме звикнути людство. Про це пише «Бабель».

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Теги: стихійні лиха земля спека повітря Наталка Діденко

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