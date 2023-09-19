Між Україною та Австрією зʼявиться регулярне залізничне сполучення

Старт проєкту очікується у 2023 році, сторони погодили попереднє тестове перевезення напівпричепів за маршрутом Київ – Будапешт уже у вересні

Маршрут пролягатиме через Львів та Будапешт

«Укрзалізниця» та австрійська залізнична компанія Rail Cargo Austria домовились про спільну роботу з розвитку інтермодального залізничного сполучення між Україною та Австрією. Країни підписали відповідний меморандум, повідомляє український перевізник.

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«Наразі ми оцінюємо можливості встановлення регулярного залізничного сполучення такого типу між Києвом та Віднем і розглядаємо маршрут через Львів та Будапешт для долучення до проєкту якомога більше великих міст», – розповів член правління АТ «Укрзалізниця» В'ячеслав Єрьомін.

«Укрзалізниця» відповідатиме за тяговий рухомий склад, інтермодальні вагони широкої колії, термінальні послуги та митні формальності в Україні, а Rail Cargo Group, до якої входить Rail Cargo Austria, бере на себе відповідальність за вказаними пунктами в ЄС.

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Старт проєкту очікується у 2023 році, сторони погодили попереднє тестове перевезення напівпричепів за маршрутом Київ – Будапешт уже у вересні.

Зауважимо, «Укрзалізниця» запустила новий рейс.

Також Україна та Польща підписали нову угоду про розвиток залізничного сполучення.

Нагадаємо, польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною. Останній раз регіональні потяги з Сянока до Хирова курсували у 2010 році, потім їх призупинили через контрабандистів.

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До слова, «Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони (фото). Вони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

Крім того, «Укрзалізниця» показала розкішні вагони виключно для VIP-клієнтів (фото). Незвичайні вагони навіть називають «п'ятизірковими готелями на рейках». Наразі VIP-вагони залучені для перевезення дипломатичних делегацій, для замовлення – недоступні.

«Укрзалізниця» повідомляла, що цими вагонами пересувались колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президент ФРН Франка-Вальтер Штайнмаєр, речниця Палати представників Ненсі Пелосі та багато інших політиків.

Одним із найпопулярніших серед дипломатів був «золотий вагон», який пропонує пасажирам: кухню з усією необхідною технікою, велику вітальню, спальню із двоспальним ліжком та просторий санвузол. Вартість поїздки у «золотому вагоні» – приблизно 34 тис. грн, а в інших – від 16 до 28 тис. грн.

Як відомо, найбільший у центральній Європі приватний залізничний перевізник хоче працювати в Україні – до Європи буде добиратись дешевше: чеський перевізник анонсував нові потяги з України.