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Між Україною та Австрією зʼявиться регулярне залізничне сполучення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Між Україною та Австрією зʼявиться регулярне залізничне сполучення
Старт проєкту очікується у 2023 році, сторони погодили попереднє тестове перевезення напівпричепів за маршрутом Київ – Будапешт уже у вересні
фото з відкритих джерел

Маршрут пролягатиме через Львів та Будапешт

«Укрзалізниця» та австрійська залізнична компанія Rail Cargo Austria домовились про спільну роботу з розвитку інтермодального залізничного сполучення між Україною та Австрією. Країни підписали відповідний меморандум, повідомляє український перевізник.

«Наразі ми оцінюємо можливості встановлення регулярного залізничного сполучення такого типу між Києвом та Віднем і розглядаємо маршрут через Львів та Будапешт для долучення до проєкту якомога більше великих міст», – розповів член правління АТ «Укрзалізниця» В'ячеслав Єрьомін.

«Укрзалізниця» відповідатиме за тяговий рухомий склад, інтермодальні вагони широкої колії, термінальні послуги та митні формальності в Україні, а Rail Cargo Group, до якої входить Rail Cargo Austria, бере на себе відповідальність за вказаними пунктами в ЄС.

Старт проєкту очікується у 2023 році, сторони погодили попереднє тестове перевезення напівпричепів за маршрутом Київ – Будапешт уже у вересні.

Зауважимо, «Укрзалізниця» запустила новий рейс.

Також Україна та Польща підписали нову угоду про розвиток залізничного сполучення.

Нагадаємо, польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною. Останній раз регіональні потяги з Сянока до Хирова курсували у 2010 році, потім їх призупинили через контрабандистів.

До слова, «Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони (фото). Вони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення. 

Крім того, «Укрзалізниця» показала розкішні вагони виключно для VIP-клієнтів (фото). Незвичайні вагони навіть називають «п'ятизірковими готелями на рейках». Наразі VIP-вагони залучені для перевезення дипломатичних делегацій, для замовлення – недоступні.

«Укрзалізниця» повідомляла, що цими вагонами пересувались колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президент ФРН Франка-Вальтер Штайнмаєр, речниця Палати представників Ненсі Пелосі та багато інших політиків.

Одним із найпопулярніших серед дипломатів був «золотий вагон», який пропонує пасажирам: кухню з усією необхідною технікою, велику вітальню, спальню із двоспальним ліжком та просторий санвузол. Вартість поїздки у «золотому вагоні» – приблизно 34 тис. грн, а в інших – від 16 до 28 тис. грн.

Як відомо, найбільший у центральній Європі приватний залізничний перевізник хоче працювати в Україні – до Європи буде добиратись дешевше: чеський перевізник анонсував нові потяги з України.

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Теги: Укрзалізниця Австрія потяг перевезення Львів Будапешт

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