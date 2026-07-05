Бруклінський міст спалахнув під час святкувань Дня незалежності США: фото, відео
Полум'я охопило щонайменше чотири ділянки мосту
У Нью-Йорку загорівся Бруклінський міст. Пожежу спричинили феєрверки, запущені з конструкції під час святкування Дня незалежності США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.
Інцидент стався в суботу ввечері. Кілька пожеж спалахнули на мосту невдовзі після початку феєрверкового шоу Macy's 4 липня у Нью-Йорку, одразу після 21:00 (за місцевим часом).
Місцева поліція повідомила, що минулося без постраждалих.
За даними видання, полум'я охопило щонайменше чотири ділянки мосту. Саме з тих місць запускалися феєрверки. На місце прибули екстрені служби
Виклик про пожежу на мосту надійшов о 21:32, уточнила місцева поліція. Невдовзі після 22:00 вогонь було ліквідовано. Приблизно до 22:30 міст залишався закритим для руху, на місці працювали екстрені служби.
Наразі невідомо, які саме ушкодження отримала конструкція.
Нагадаємо, що в ніч на неділю за Києвом США відзначали 250-річчя своєї незалежності, однак вечірню промову президента Дональда Трампа довелося перенести через негоду.
До слова, у день святкування 250-річчя США аномальна спека паралізувала низку заходів у Вашингтоні, Філадельфії, Бостоні та Нью-Йорку, змусивши владу скасувати або перенести десятки подій. Того ж дня президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США й повідомив про реальну перспективу закінчення війни, домовившись обговорити деталі на саміті НАТО в Туреччині.
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