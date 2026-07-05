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Бруклінський міст спалахнув під час святкувань Дня незалежності США: фото, відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Бруклінський міст спалахнув під час святкувань Дня незалежності США: фото, відео
Пожежа на Бруклінському мосту
фото: Associated Press

Полум'я охопило щонайменше чотири ділянки мосту

У Нью-Йорку загорівся Бруклінський міст. Пожежу спричинили феєрверки, запущені з конструкції під час святкування Дня незалежності США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

Інцидент стався в суботу ввечері. Кілька пожеж спалахнули на мосту невдовзі після початку феєрверкового шоу Macy's 4 липня у Нью-Йорку, одразу після 21:00 (за місцевим часом).

Місцева поліція повідомила, що минулося без постраждалих.

За даними видання, полум'я охопило щонайменше чотири ділянки мосту. Саме з тих місць запускалися феєрверки. На місце прибули екстрені служби

Виклик про пожежу на мосту надійшов о 21:32, уточнила місцева поліція. Невдовзі після 22:00 вогонь було ліквідовано. Приблизно до 22:30 міст залишався закритим для руху, на місці працювали екстрені служби.

Наразі невідомо, які саме ушкодження отримала конструкція.

Бруклінський міст – один із найстаріших висячих мостів у США, відкритий 1883 року. Він поєднує райони Манхеттен і Бруклін і є видатною пам’яткою Нью-Йорка. Щороку 4 липня в американських містах відбуваються шоу з феєрверками з нагоди святкування Дня незалежності США.

Нагадаємо, що в ніч на неділю за Києвом США відзначали 250-річчя своєї незалежності, однак вечірню промову президента Дональда Трампа довелося перенести через негоду. 

До слова, у день святкування 250-річчя США аномальна спека паралізувала низку заходів у Вашингтоні, Філадельфії, Бостоні та Нью-Йорку, змусивши владу скасувати або перенести десятки подій. Того ж дня президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США й повідомив про реальну перспективу закінчення війни, домовившись обговорити деталі на саміті НАТО в Туреччині.

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Теги: пожежа США міст свято

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