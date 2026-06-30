Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники виявили нове задимлення (фото)

Радіаційний фон у районі проведення робіт перебуває під постійним контролем

У Чорнобильській зоні відчуження продовжують палати лісові масиви, дим від яких зранку накрив столицю. Попри те, що дві великі локації вогню вже вдалося приборкати, за допомогою дронів рятувальники виявили нове задимлення на іншій ділянці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Наразі на новій ділянці лісового масиву тривають екстрені роботи з ліквідації осередку горіння. Вогонь приборкують спільно рятувальники ДСНС та працівники пожежної охорони ДСП «Північна пуща».

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До ліквідації пожежі залучено понад 260 осіб та близько 65 одиниць спеціальної техніки фото: ДСНС Київщини

Загалом до ліквідації пожежі залучено понад 260 осіб та близько 65 одиниць спеціальної техніки. Для забезпечення доступу пожежної техніки до осередків займання за допомогою важкої інженерної техніки проводяться роботи з розчищення лісових шляхів.

Також із використанням спеціального обладнання створюються мінералізовані смуги, які допомагають стримувати поширення вогню та не допустити його переходу на інші ділянки лісового масиву.

Радіаційний фон у районі проведення робіт перебуває під постійним контролем. За результатами вимірювань його показники залишаються в межах встановлених норм.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі в лісових масивах. Наразі до гасіння вогню залучено понад 200 рятувальників та близько 60 одиниць спеціальної техніки.

Тільки 13 травня було ліквідовано пожежу на території Чорнобильського заповідника, яка спалахнула 8 травня. Рятувальники проливали окремі осередки тління торфу на площі близько 2 гектарів. Під час цієї пожежі вогонь охопив 1200 гектарів площі. 10 травня пожежу було локалізовано, а увечері 12 травня її вдалося остаточно ліквідувати.

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Внаслідок масованої атаки російських безпілотників типу «Герань-2» виникли пожежі. Займання зафіксували на території Опачицького та Корогодського ПНДВ Чорнобильського заповідника. Частину загоряння сьогодні, 15 травня, ліквідували.