У Донецьку палає та детонує великий склад боєприпасів окупантів

Місцеві жителі зняли на відео масштаби руйнувань ворожого об'єкта

У ніч проти 14 липня 2026 року у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа на складі боєприпасів російських загарбників. За свідченнями очевидців, на військовому об'єкті розпочалася тривала детонація снарядів. Про це пише «Главком» з посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+, який опублікував відповідні відеоматеріали.

На відеозаписах, знятих мешканцями міста з великої відстані, зафіксовано заграву від масштабного займання, що охопило військовий об'єкт окупантів. Після першого вибуху на місці інциденту почалася тривала серія повторних вибухів, що свідчить про займання складу з боєкомплектом. На тлі густого диму та вогню чітко чутно безперервні звуки розривів боєприпасів, що свідчить про вторинну детонацію арсеналу ворога.

Станом на момент публікації офіційних заяв щодо причин інциденту не оприлюднювали ні російська окупаційна адміністрація, ні Міністерство оборони РФ. Також не підтверджено точне місце розташування складу, масштаби пошкоджень і можливі втрати.

Українська сторона також наразі не коментувала подію.

Зазначимо, що ліквідація ворожих логістичних пунктів та складів з боєкомплектом на тимчасово підконтрольних ворогу територіях є важливою складовою послаблення наступального потенціалу окупаційних військ на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що Донецьк перебуває під російською окупацією з 2014 року та використовується російськими військами як один із логістичних центрів для забезпечення угруповання військ на сході України. На тимчасово окупованих територіях регулярно фіксуються пожежі, вибухи та детонація військових складів, однак офіційні причини таких інцидентів не завжди розкриваються.

До слова, у ніч проти 10 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів після атаки безпілотників, унаслідок якої без електропостачання залишилися Євпаторія, Саки та частина Сакського району. За даними моніторингових ресурсів, удар припав по підстанції «Мойнаки» – одному з ключових енергетичних об'єктів регіону, який забезпечував електроенергією місто. Місцеві пабліки повідомляли про пожежу на об'єкті та спроби російських мобільних вогневих груп збити дрони.