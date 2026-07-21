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НАТО бракує бавовни для виробництва пороху та снарядів – WSJ

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НАТО бракує бавовни для виробництва пороху та снарядів – WSJ
Нітроцелюлоза використовується майже в усіх сучасних боєприпасах
фото: Britannica

Європі потрібно більш ніж удвічі збільшити випуск нітроцелюлози

Країни НАТО відчувають гостру нестачу бавовни, необхідної для виготовлення вибухових речовин для артилерійських боєприпасів. Дефіцит сировини вже став однією з головних перешкод для нарощування запасів снарядів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Йдеться про бавовняні лінтери – короткі волокна, які залишаються після обробки насіння бавовнику. Саме з них виробляють нітроцелюлозу, або піроксилін, що є ключовим компонентом бездимного пороху. За оцінками видання, для захисту ланцюгів постачання від можливих криз Європі необхідно більш ніж удвічі збільшити власне виробництво нітроцелюлози – до 20 тисяч тонн на рік.

Обмежені запаси сировини стримують спроби Альянсу поповнити арсенали боєприпасів. Європейські країни вже шукають способи подолати дефіцит. Зокрема, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує переобладнати цивільний завод із виробництва нітроцелюлози для військових потреб. Польща натомість має намір збудувати нове підприємство з випуску цієї речовини.

Нестача нітроцелюлози стала ще однією проблемою для європейської оборонної промисловості на тлі зростання попиту на артилерійські боєприпаси та необхідності одночасно поповнювати власні запаси й підтримувати Україну. 

Раніше Україна уклала з Rheinmetall контракт на виробництво артилерійських снарядів і порохових зарядів у Європі. Замовлення оцінюють у кілька мільйонів євро, а випуск боєприпасів уже розпочали на підприємстві компанії в Іспанії. Повністю виконати контракт планують у першому кварталі 2027 року.

 

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Теги: промисловість боєприпаси НАТО

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