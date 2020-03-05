В Німеччині вже у 349 людей підтвердили коронавірус



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Інститут Роберта Коха у Берліні повідомив 5 березня про 349 виявлених випадків коронавірусу в Німеччині

Найбільше випадків коронавірусу у Німеччині виявили в районі Північний Рейн-Вестфалія

Сьогодні, 5 березня, Інститут Роберта Коха у Берліні повідомив про 349 виявлених випадків коронавірусу в Німеччині. 4 березня у цій країні було зафіксовано 240 випадків зараження.

Про це повідомляє Tvn24.pl.

Зокрема, у Німеччині 175 випадків виявили в районі Північний Рейн-Вестфалія, де зараження почалося з одної родини. У районі Баден-Вюртемберг виявили 65 випадків захворювання. У Баварії було зафіксовано 52 хворих, деякі з них вже одужали та залишили лікарні.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.