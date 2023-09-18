Вагітну росіянку засуджено до шести років колонії за ухилення від служби

Жінці відклали виконання покарання до досягнення її дитиною 14-річного віку, до того ж вона вагітна

У РФ винесли перший вирок військовослужбовці за ухилення від служби в період мобілізації та ведення бойових дій. Подробиці розповідає «Комерсант».

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Ухилянтка Мадіна Кабалоєва отримала шість років колонії загального режиму, але за ґрати навряд чи потрапить, оскільки їй дали відстрочку виконання вироку до 2032 року, коли її дитині виповниться 14 років. Крім того, жінка вагітна.

Владикавказький гарнізонний військовий суд визнав єфрейтора Кабалоєву винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 та ч. 3.1 ст. 337 КК РФ (неявка на службу без поважних причин у період мобілізації, умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій).

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У матеріалах справи йдеться, що жінка до порушення кримінальної справи звернулася до медичної роти своєї військової частини, де отримала рекомендацію про тимчасове звільнення від військової служби через вагітність, а також наявність дитини 2018 року народження. Проте сам факт неявки до керівництва військової частини спричинив кримінальне переслідування Мадіни Кабалоєвої.

Військовий прокурор зазначив, що підсудна не звільнилася з військової служби у зв'язку з вагітністю, а, навпаки, продовжувала отримувати належне забезпечення і користуватися пільгами.

Суд першої інстанції погодився з прокурором, призначивши Кабалоєвій шість років колонії загального режиму. Але оскільки жінка має неповнолітню дитину, виконання нею покарання було відкладено до 2032 року.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях, включаючи Херсонську область, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення. Звіти свідчать, що в Херсонській області «військкомат» вже розробив мобілізаційний план та почав видачу повісток офіцерам запасу. Робота «військкоматів» ґрунтується на інформації, отриманій від мешканців під час фальшивих виборів та роздачі продуктових наборів.