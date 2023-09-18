Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вагітну росіянку засуджено до шести років колонії за ухилення від служби

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Вагітну росіянку засуджено до шести років колонії за ухилення від служби
Кримінальне переслідування єфрейтора викликане неявкою до керівництва військової частини
фото з відкритих джерел

Жінці відклали виконання покарання до досягнення її дитиною 14-річного віку, до того ж вона вагітна 

У РФ винесли перший вирок військовослужбовці за ухилення від служби в період мобілізації та ведення бойових дій. Подробиці розповідає «Комерсант».

Ухилянтка Мадіна Кабалоєва отримала шість років колонії загального режиму, але за ґрати навряд чи потрапить, оскільки їй дали відстрочку виконання вироку до 2032 року, коли її дитині виповниться 14 років. Крім того, жінка вагітна.

Владикавказький гарнізонний військовий суд визнав єфрейтора Кабалоєву винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 та ч. 3.1 ст. 337 КК РФ (неявка на службу без поважних причин у період мобілізації, умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій).

У матеріалах справи йдеться, що жінка до порушення кримінальної справи звернулася до медичної роти своєї військової частини, де отримала рекомендацію про тимчасове звільнення від військової служби через вагітність, а також наявність дитини 2018 року народження. Проте сам факт неявки до керівництва військової частини спричинив кримінальне переслідування Мадіни Кабалоєвої.

Військовий прокурор зазначив, що підсудна не звільнилася з військової служби у зв'язку з вагітністю, а, навпаки, продовжувала отримувати належне забезпечення і користуватися пільгами.

Суд першої інстанції погодився з прокурором, призначивши Кабалоєвій шість років колонії загального режиму. Але оскільки жінка має неповнолітню дитину, виконання нею покарання було відкладено до 2032 року.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях, включаючи Херсонську область, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення. Звіти свідчать, що в Херсонській області «військкомат» вже розробив мобілізаційний план та почав видачу повісток офіцерам запасу. Робота «військкоматів» ґрунтується на інформації, отриманій від мешканців під час фальшивих виборів та роздачі продуктових наборів.

Теги: росія суд жінка вирок вагітність

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незважаючи ні на що, на військовому фронті продовжується наступ ЗСУ
Ситуація на фронті: три завдання України
21 серпня, 16:18
Спускний апарат станції запустили 11 серпня з комплексу майданчика 1С космодрому Східний
Місяць знищив російську міжпланетну станцію «Луна-25»
20 серпня, 15:21
Путін забув на якій руці носить годинника
Путін вкотре осоромився: переплутав ліву руку з правою (відео)
22 серпня, 19:36
В окупованому Криму Z-патріоти накинулися на жінку, яка поклала квіти до пам’ятника Шевченку
В окупованому Криму Z-патріоти накинулися на жінку, яка поклала квіти до пам’ятника Шевченку
24 серпня, 15:03
Уже під час допиту в суді чоловік щиро розкаявся у вчиненому
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
11 вересня, 18:01
Росія стверджує, що нібито дрони атакували промисловий об'єкт у Брянську
«Бавовна» у Брянську. Палає один з найбільших заводів мікроелектроніки
7 вересня, 22:28
Делегація КНДР почала дезінфікувати стілець, де має сидіти диктатор Північної Кореї
Кім Чен Ин боїться Путіна? У мережі з'явилося курйозне відео
13 вересня, 09:25
До кінця року учасниці після успішного складання іспиту отримають водійське посвідчення категорії В
У Києві вперше відкрито водійські курси для жінок, які постраждали від війни (фото)
14 вересня, 11:57
Міноборони повідомило, чи відправлятиме на фронт жінок-медиків, які стануть на облік
Міноборони повідомило, чи відправлятиме на фронт жінок-медиків, які стануть на облік
15 вересня, 18:17

Соціум

Алкоголь, сварки, прогули школи: чому європейські країни відбирають дітей в українців
Алкоголь, сварки, прогули школи: чому європейські країни відбирають дітей в українців
Вагітну росіянку засуджено до шести років колонії за ухилення від служби
Вагітну росіянку засуджено до шести років колонії за ухилення від служби
У Болгарії фермери протестують проти сільськогосподарської продукції з України
У Болгарії фермери протестують проти сільськогосподарської продукції з України
У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайдено дрон з вибухівкою
У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайдено дрон з вибухівкою
Британська розвідка пояснила, чому РФ стягує під Роботино десантників
Британська розвідка пояснила, чому РФ стягує під Роботино десантників
Білоруси «порахували», скільки прийняли біженців з України
Білоруси «порахували», скільки прийняли біженців з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
64K
Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна
32K
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
18K
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
16K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
9878
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту