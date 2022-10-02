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Верховний лама Калмикії розкритикував війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Верховний лама Калмикії розкритикував війну в Україні
У середині червня Тело Тулку Рінпоче у зверненні з нагоди дня народження Будди вже виступив із антивоєнною заявою
фото: скріншот із відео

Тело Тулку Рінпоче засудив агресію Росії

Верховний лама Калмикії Тело Тулку Рінпоче (Ердні Омбадиков) заявив, що правда у війні – на боці України, оскільки вона захищає свою землю. Це перший публічний виступ такого рівня лідера традиційної для Росії конфесії, який засудив військову агресію.

«Думаю, що це неправильно, ця війна не потрібна. Тим паче ми живемо у XXI столітті – усі хочуть жити мирно, спокійно, кожна країна хоче розвиватися… Думаю, що українська сторона, звичайно, справді має рацію – вона захищає свою країну, свою землю , свою правду, свою Конституцію, свій народ. Дуже складно сказати і прийняти, що Росія має рацію. Це дуже важко сказати, це я не можу», – заявив у програмі «Алхімія душі» верховний лама Калмикії.

Тело Тулку Рінпоче підкреслив, що до цього моменту він не коментував війну в Україні, оскільки «не хотів псувати стосунки між владою та нашими буддистами». При цьому він вважає, що лідери буддійських громад Росії, які виступають на підтримку військової агресії, навряд чи так думають щиро, якщо є справжніми буддистами.

У середині червня Тело Тулку Рінпоче у зверненні з нагоди дня народження Будди вже виступив із антивоєнною заявою, але без конкретної прив'язки до українських подій.

Раніше представники всіх традиційних конфесій Росії – ісламу, православ'я, іудаїзму та буддизму схвалили військову агресію в Україні та закликали «молитовно підтримувати воїнів і всіх людей доброї волі, які борються проти нацистських, неонацистських, терористичних та релігійно-екстремістських сил», маючи на увазі Збройні сили України та добровольчі формування.

Нагадаємо, колишній головний рабин Москви радить євреям терміново тікати з Росії

Раніше головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив свою посаду та виїхав з РФ.

Також головний рабин України Моше Асман дав пораду російським євреям. Він висловив думку, що зараз із Росії краще репатріюватися. Моше Асман пояснив, що наразі звідти легше поїхати, ніж із СРСР, але поступово закривається залізна завіса.

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Теги: росія війна

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