Відповідь НАТО. Росія допускає розміщення військ у Венесуелі та на Кубі

Росія допускає розміщення у Венесуелі та на Кубі своїх військових та інфраструктури

Кремль каже, що «все залежить від дій американських колег»

Росія допускає розміщення у Венесуелі та на Кубі своїх військових та інфраструктури у відповідь на розширення НАТО на Схід. Про це в інтерв'ю RTVi заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

За його словами, такий розвиток подій у разі провалу переговорів із Заходом виключати не можна, однак і підтвердити це він поки що не може.

«Все залежить від дій американських колег. Президент Росії багаторазово висловлювався, у тому числі, і на цю тему: які можуть бути заходи, наприклад, лінією російського військово-морського флоту…», – сказав Рябков.

Зазначимо, США підтримали вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

«Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.