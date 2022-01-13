  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Відповідь НАТО. Росія допускає розміщення військ у Венесуелі та на Кубі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія допускає розміщення у&nbsp;Венесуелі та&nbsp;на&nbsp;Кубі своїх військових та інфраструктури - Відповідь НАТО. Росія допускає розміщення військ у Венесуелі та на Кубі
    Росія допускає розміщення у Венесуелі та на Кубі своїх військових та інфраструктури
    фото: міноборони РФ

    Кремль каже, що «все залежить від дій американських колег»

    Росія допускає розміщення у Венесуелі та на Кубі своїх військових та інфраструктури у відповідь на розширення НАТО на Схід. Про це в інтерв'ю RTVi заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

    За його словами, такий розвиток подій у разі провалу переговорів із Заходом виключати не можна, однак і підтвердити це він поки що не може.

    «Все залежить від дій американських колег. Президент Росії багаторазово висловлювався, у тому числі, і на цю тему: які можуть бути заходи, наприклад, лінією російського військово-морського флоту…», – сказав Рябков.

    Зазначимо, США підтримали вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

    Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

    «Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

    Читайте також:
    Теги: Росія НАТО Куба Міноборони РФ Венесуела військові інфраструктура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відповідь НАТО. Росія допускає розміщення військ у Венесуелі та на Кубі