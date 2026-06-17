Вілла в Італії без орендної плати: охочим пропонують незвичний формат проживання

Критики звертають увагу, що догляд за великими будинками, садами та тваринами може фактично перетворитися на повноцінну неоплачувану роботу

До обов'язків входить догляд за будинком, садом, прилеглою територією та домашніми тваринами

В Італії набирає популярності формат house sitting, який дозволяє безкоштовно проживати у віллах та історичних будинках в обмін на догляд за нерухомістю, пише «Главком».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, особливо популярною така практика стала у Тоскані – одному з найвідоміших туристичних регіонів країни.

Суть програми полягає в тому, що власники житла, які надовго залишають свої будинки, передають їх під нагляд іншим людям. Натомість учасники можуть жити в оселі без сплати оренди.

Зазвичай до обов'язків входить догляд за будинком, садом, прилеглою територією та домашніми тваринами. В окремих випадках власники можуть просити виконувати й інші побутові завдання.

Прихильники такого формату називають його можливістю пожити в Італії без значних витрат і ближче познайомитися з місцевим способом життя. Крім того, участь у програмі не потребує купівлі нерухомості або вкладення коштів у ремонт, як це відбувається у відомих схемах продажу будинків за символічне євро.

Водночас критики звертають увагу, що догляд за великими будинками, садами та тваринами може фактично перетворитися на повноцінну неоплачувану роботу. Також остаточне рішення щодо кандидатів завжди залишається за власниками житла.

Попри це, інтерес до house sitting продовжує зростати на тлі популярності дистанційної роботи та бажання багатьох людей тимчасово жити за кордоном без значних витрат на оренду.

До слова, на околицях Рима археологи виявили велику заміську віллу часів Римської імперії, яку вдалося знайти після затримання так званих «чорних археологів». Пам'ятку відкрили в районі Кастель-ді-Гвідо на заході італійської столиці.