Європа готує рятувальний пакет для Вірменії після російських обмежень

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У Брюсселі розглядають ці кроки як сигнал підтримки Вірменії на тлі погіршення її економічних відносин із Росією

Європейський Союз готує пакет екстрених торговельних заходів для підтримки Вірменії після того, як Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з планами Брюсселя, Єврокомісія розробляє механізм зниження мит на поставки вірменської сільськогосподарської та продовольчої продукції до країн ЄС, пише «Главком».

За даними видання, нові заходи можуть охопити більшість із 20 категорій товарів, на які поширилися російські обмеження. Загальна вартість такого експорту оцінюється приблизно у 420 млн євро на рік.

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«Саме час активізуватися і підтримати їх, показати, що ми можемо бути надійним партнером», — заявив один зі співрозмовників Financial Times.

Водночас розробка пакета підтримки супроводжується низкою складнощів. Зокрема, дискусії тривають навколо експорту вірменського коньяку, оскільки виробництво цього напою має важливе значення для Франції.

Ще однією проблемою залишається логістика постачання швидкопсувної продукції до Європи через територію Туреччини або Грузії. За інформацією FT, у Брюсселі розглядають ці кроки як сигнал підтримки Вірменії на тлі погіршення її економічних відносин із Росією.

Нагадаємо, Російська Федерація з 30 травня ввела обмеження на ввезення плодоовочевої продукції з Вірменії.