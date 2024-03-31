Виробництво ракет Taurus у Німеччині призупинено: названо причину

Однією з важливих особливостей Taurus є здатність літати дуже низько, що робить її непомітною для радарів чи інших засобів розвідки

Чинне законодавство ФРН забороняє виробляти зброю про запас

Збройна компанія MBDA призупинила виробництво крилатих ракет Taurus у Німеччині через відсутність замовлення від уряду. Про це повідомив керівник німецького підрозділу MBDA Томас Готшильд в інтерв’ю виданню Augsburger Allgemeine.

За словами Готшильда, чинне законодавство ФРН забороняє виробляти зброю про запас, для цього потрібне схвалення федерального уряду на основі замовлень.

«Виробнича лінія для Taurus, обладнання та відповідні зали все ще на місці. Ми можемо розпочати виробництво Taurus у будь-який момент. Але для цього нам знадобиться нове замовлення на цю зброю», – наголосив Томас Готшильд.

Директор німецького відділення компанії погодився з тим, що Taurus є ефективною зброєю, здатною вразити цілі на відстані понад 500 кілометрів, яка може бути корисною українцям для боротьби з логістичними ланцюжками та стратегічними об’єктами російських окупантів.

Однією з важливих особливостей цієї ракети, наголосив Готшильд, є здатність літати дуже низько, що робить її непомітною для радарів чи інших засобів розвідки.

«З погляду українців, Taurus міг би стати важливим додатковим компонентом у поточній ситуації. Але повторюся: у наші обов’язки не входить ухвалення рішення про поставку в Україну Taurus. Це політичне рішення», – підкреслив він.

Раніше на німецькому заводі MBDA було виготовлено близько 600 крилатих ракет Taurus для армії Німеччини.

Нагадаємо, німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

Як повідомлялося, уряд Німеччини розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет Jassm-Er у Сполучених Штатів. Ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.