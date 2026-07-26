На тлі «успішного імпортозаміщення» в бюджеті РФ пробило рекордну діру

Поки російські чиновники звітують про «зростання», у Центробанку РФ готуються до найзатяжнішої фінансової кризи за останні роки

Центральний банк Росії заклав у свій оновлений прогноз рекордний дефіцит державного бюджету з 2020 року. Головними чинниками зростання "діри" в казні РФ стали стрімке збільшення видатків на війну проти України та систематичне перевищення витрат над доходами. Як пише «Главком», про це повідомляє видання The Moscow Times, посилаючись на заяву голови Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної.

Як повідомила Набіулліна під час пресконференції після засідання ради директорів Центробанку РФ, уряд Росії ще не представив оновлені параметри бюджетної політики, однак уже зрозуміло, що витрати держави виявляться значно вищими, ніж передбачалося раніше. Вона зазначила, що Центробанк більше не може спиратися на попередній прогноз із нульовим структурним дефіцитом.

«Ми заклали у свій прогноз первинний структурний дефіцит у розмірі 2% ВВП цього року. Раніше ми виходили з нульового показника, який був закладений у бюджеті, але тепер зробили власну оцінку можливої траєкторії бюджетного балансу», – сказала Ельвіра Набіулліна.

Первинний структурний дефіцит означає перевищення державних видатків (без урахування витрат на обслуговування боргу) над базовими нафтогазовими та ненефтогазовими доходами бюджету. У чинному законі про федеральний бюджет Росії на 2026 рік загальний дефіцит був запланований на рівні 3,8 трлн рублів, або 1,6% ВВП, тоді як первинний структурний дефіцит мав бути нульовим. Нова оцінка Центробанку фактично означає, що загальний дефіцит може зрости приблизно до 3,6% ВВП, що стане найвищим показником із 2020 року, коли через пандемію він сягав 3,8% ВВП.

Набіулліна також повідомила, що Банк Росії прогнозує поступове скорочення структурного дефіциту в наступні роки: до 1% ВВП у 2027 році та 0,5% ВВП у 2028 році. Водночас у базовому сценарії регулятор очікує повернення до нульового структурного дефіциту лише у 2029 році, якщо уряд дотримуватиметься оголошених бюджетних орієнтирів.

Регулятор наголосив, що збільшення бюджетних витрат є одним із чинників інфляційного тиску. Саме тому, попри рішення знизити ключову ставку до 14%, Банк Росії попередив, що у разі ще більш м'якої бюджетної політики може виникнути потреба у жорсткіших монетарних заходах.

Зазначимо, що додатковий тиск на державні фінанси створює зростання видатків на тлі повномасштабної війни проти України. За даними Міністерства фінансів РФ, у першому півріччі 2026 року дефіцит федерального бюджету вже досяг 5,73 трлн рублів, що суттєво перевищує початковий річний план. Раніше агентство Reuters повідомляло, що цьогорічний дефіцит може перевищити офіційний прогноз більш ніж на 1 трлн рублів (близько $12,85 млрд).

Більше того, за оцінками економістів, протягом наступних десяти років держава-агресор буде змушена витрачати на обслуговування боргу не менше 15% свого ВВП лише у вигляді виплати відсотків.

Загальні темпи зростання російської економіки продовжують сповільнюватися: за даними Росстату, за підсумками минулого року ВВП країни зріс лише на 1%, що майже вп'ятеро менше за показники попереднього періоду. Водночас у липні 2026 року нафтогазові доходи казни РФ очікуються на рівні 1,3 трлн рублів, що на 60% більше за аналогічний період минулого року завдяки тимчасовим коливанням цін на енергоносії.

До речі, Державна дума РФ туже ухвалила закон, який дозволяє уряду країни збільшувати видатки та державні запозичення у 2026 році без узгодження з парламентом. Точні обсяги запланованого зростання видатків наразі приховують.

Нагадаємо, за останні пів року рівень задоволеності росіян роботою уряду скоротився більш ніж удвічі, а рейтинг схвалення Володимира Путіна також почав знижуватися. Видання The Economist пов'язує зміну настроїв із наслідками українських ударів по об'єктах у РФ, які дедалі частіше відчувають звичайні громадяни. Видання також звертає увагу на падіння довіри до російського телебачення та зростання кількості людей, які вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.