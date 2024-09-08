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Визначилися переможці Венеційського кінофестивалю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Визначилися переможці Венеційського кінофестивалю
У Венеції поза конкурсною програмою були показані два українські фільми
фото: labiennale.org

На фестивалі демонструвався пропагандистський фільм російської режисерки

Головний приз 81-го Венеціанського кінофестивалю завоював фільм «Сусідня кімната» Педро Альмодовара. Про це повідомляє Variety.

На рахунку іспанського режисера це вже другий «Золотий лев». У 2019 році Педро Альмодовар отримав почесного «Золотого лева Святого Марка» за внесок у кінематограф.

Переможці 81-го Венеційського кінофестивалю в інших основних номінаціях:

  • великий приз журі («Срібний лев») – «Гірська наречена» Маури Дельперо;
  • найкраща режисура – Брейді Корбет («Бруталіст»);
  • найкраща жіноча роль – Ніколь Кідман («Погана дівчинка»);
  • найкраща чоловіча роль – Венсан Ліндон («Тихий син»);
  • найкращий сценарій – Муріло Хаузер, Ейтор Лорега («Я все ще тут»);
  • спеціальний приз журі – Деа Кулумбегашвілі («Квітень»).

Примітно, що на фестивалі демонструвався пропагандистський фільм російської режисерки Анастасії Трофімової про росіян на війні з Україною. Цей фільм створено в копродукції Канади та Франції. В описі вказано, що він розповідає історії російських солдатів, які нібито «допоможуть глибше зрозуміти цю війну».

Державне агентство України з питань кіно засудило включення в програму 81-го Венеційського кінофестивалю пропагандистського фільму під назвою «Russians in War».

«Ми вважаємо будь-яку форму віктимізації або виправдання агресії та військових злочинів з боку терористичної держави абсолютно неприйнятною.

Це фільм, який намагається зобразити агресорів як жертв, є небезпечним інструментом маніпуляції громадською думкою та має на меті перекласти відповідальність за злочини, вчинені російськими військовими, на інші сторони. Подібні дії не лише спотворюють реальність, але й загрожують міжнародному правопорядку та сприяють поширенню дезінформації.

Ми закликаємо організаторів Венеційського кінофестивалю переглянути своє рішення та виключити цей фільм з програми, щоб не надавати платформу для пропаганди, яка виправдовує агресію. Ми також звертаємося до міжнародної кіноспільноти з проханням приєднатися до засудження цього фільму та будь-яких інших спроб використання кіно як інструменту пропаганди», – йдеться в заяві Держкіно.

До відома, режисерка Анастасія Трофімова – колишня співробітниця пропагандистської медіамережі Russia Today. Вона майже рік провела з російським батальйоном, який воює на сході України. 

Між тим, у Венеції поза конкурсною програмою були показані й українські фільми: «Пісні землі, що повільно горить» Ольги Журби та «Медовий місяць» Жанни Озірної.

Фільм молодої режисерки і сценарістки Журби розповідає про події російської війни проти України та досліджує те, як суспільство трансформується на її тлі. Це копродукція України, Данії та Швеції. За словами самої режисерки, фільм знятий так, щоб спонукати глядача відчувати та осмислювати загрозу, яка нависла не лише над Україною, а й над усім світом.

Воєнну тему, якою зі зрозумілих причин живе нині Україна, продовжує і фільм Озірної. Дія фільму розгортається у помешканні пари закоханих під Києвом. Лише одну ніч проводять вони у своїй новій квартирі, але вже на світанку їх будять вибухи війни. Пара опиняється у пастці в помешканні без електрики, води та мобільного зв'язку. Ця стрічка – дослідження стосунків на тлі війни, шоку, страху і випробувань.

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Теги: Венеціанський кінофестиваль кіно фільм пропаганда

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