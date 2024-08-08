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Замах на Умєрова? Центр протидії дезінформації розповів про новий фейк

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Замах на Умєрова? Центр протидії дезінформації розповів про новий фейк
Російські пропагандисти поширюють повідомлення про замах на міністра оборони України Рустема Умєрова
фото: Рустем Умєров, Facebook

ЦПД наголошує, що російська пропаганда вже не вперше здійснює інформаційні атаки проти українських чиновників, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни

Поширювані російськими пропагандистами повідомлення про замах на міністра оборони України Рустема Умєрова із застосуванням вибухівки є фейком. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Центр верифікував інформацію в Міністерстві оборони та зазначає, що вона не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі. 

Російські пропагандисти поширюють повідомлення про замах на міністра оборони України Рустема Умєрова
Російські пропагандисти поширюють повідомлення про замах на міністра оборони України Рустема Умєрова
фото: Центр протидії дезінформації, Telegram

У ЦПД наголошують, що російська пропаганда вже не вперше здійснює інформаційні атаки проти українських чиновників, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Нагадаємо. росіяни створили фейковий застосунок «Резерв+», щоб збирати персональні дані українців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Теги: пропаганда фейк Рустем Умєров Міноборони

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