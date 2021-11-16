Внаслідок зіткнень на кордоні Білорусі та Польщі постраждали 12 осіб

Нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні організували чергову спробу прориву

У вівторок, 16 листопада, нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні організували чергову спробу прориву поряд із пунктом пропуску Кузня. Постраждали 12 людей із польського боку. Про це повідомляє Polsat News.

За словами начальника поліції Польщі Ярослава Шимчика, внаслідок спроби прориву нелегальні мігранти поранили: дев'ятьох поліцейських, двох прикордонників та одного військовослужбовця.

Поранених госпіталізували до лікарні. У них травми кінцівок та голови.

За цим інцидентом було відкрито кримінальне провадження.

«Хочу повідомити вам, що районна прокуратура в Сокілки прийняла рішення про порушення кримінальної справи за підозрою в активному нападі на співробітників поліції», – заявив начальник поліції.

Шимчик додав, що поліцейські швидко та адекватно відреагували на дії мігрантів. Він зазначив, що газомети не дали ефекту через відстань, тому було прийнято рішення використовувати водомети.

Шимчик наголосив, що служби повелися професійно та відповідно до польського законодавства.

«Сьогодні, що я хочу наголосити, ми боролися з хуліганами та бандитами, які кидали в польських офіцерів бруківкою та іншими небезпечними речами. Наша відповідь завжди буде вирішальною», – сказав Шимчик.

16 листопада польські правоохоронці повідомили, що внаслідок зіткнень на кордоні постраждали шестеро поліцейських. Одному з них проломили голову каменем.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня».

Нагадаємо, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.