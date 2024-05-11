Головна Світ Соціум
search button user button menu button

З Білорусі до Литви не проїхав один із вагонів поїзда через намальовану літеру Z

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
З Білорусі до Литви не проїхав один із вагонів поїзда через намальовану літеру Z
Вагон був відчеплений від поїзда і йому було відмовлено у в'їзді до Литви
фото: vsat.lrv.lt

Поїзд з Білорусі прямував у Калінінградську область РФ

Литовські прикордонники не пропустили на територію країни один з вагонів поїзда, який їхав з Білорусі у Калінінградську область РФ. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби Литви.

Зазначається, що на залізничному контрольно-пропускному пункті «Кена» прикордонники відчепили вагон із символом «Z», який використовується російською окупаційною армією.

З Білорусі до Литви не проїхав один із вагонів поїзда через намальовану літеру Z фото 1
фото: vsat.lrv.lt

«Відповідно до попередження про можливі порушення громадського порядку та провокації, пов'язані з військовою агресією Росії проти України в лютому 2022 року, цей вагон був відчеплений від поїзда і йому було відмовлено у в'їзді до Литви», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з нагоди вшанування закінчення Другої світової війни 8 і 9 травня поліція Берліна опублікувала правила, які стосуватимуться радянських меморіалів у місті та його найближчих околицях. Про це пише RBB24. 

Поліція Берліна заборонила демонструвати російську символіку на пам'ятних заходах. Йдеться про прапори Росії, георгіївські стрічки та іншу символіку, пов'язану з вторгненням РФ в Україну.

До слова,  у Лісабоні невідомі намалювали літери «Z» поблизу погруддя Тараса Шевченка.

Читайте також: «Z означає засранці». 10 фіаско російської пропаганди в 2022 році
Теги: прикордонники Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вавртою з правом внесення застави
На Вінниччини затримано іноземця, який за хабар хотів потрапити в Україну
12 квiтня, 21:01
Під час перевірки документів прикордонники виявили, що посвідчення «Червоного Хреста» підроблені
На Закарпатті чоловіки хотіли перетнути кордон, представившись волонтерами «Червоного Хреста»
12 квiтня, 01:54
Литва підпише у квітні договір з Rheinmetall про будівництво заводу
Збройовий концерн Rheinmetall побудує ще один завод в Європі
15 квiтня, 09:12
У Baltic Operations 2024 з 4 по 21 червня візьмуть участь до 10 тис. військових і державних службовців
Литва анонсувала найбільші в історії країни військові навчання
24 квiтня, 18:49
Латвія вже готується передати Україні першу партію безпілотників у рамках коаліції дронів
Безпілотники для України: коаліція дронів вже зібрала майже €500 млн
24 квiтня, 19:27
За президентства Януковича Андрій Кравець очолював Державне управління справами – тож у ЗМІ його називали «завгоспом» Януковича
Литва висилає з країни колишнього соратника Януковича
23 квiтня, 17:24
Чоловіків охоронці кордону доправили до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи
«В Європі не було роботи»: чоловіки перепливли Західний Буг, щоб повернутися в Україну
26 квiтня, 14:12
В останній день квітня Україна вшановує прикордонників
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
30 квiтня, 07:15
Країни Балтії попередили про ризики авіакатастроф через придушення сигналів GPS Росією
Яку нову загрозу для країн Балтії несе РФ – Financial Times попередила про небезпеку
29 квiтня, 12:52

Соціум

У Білгородській та Курській областях лунали вибухи
У Білгородській та Курській областях лунали вибухи
З Білорусі до Литви не проїхав один із вагонів поїзда через намальовану літеру Z
З Білорусі до Литви не проїхав один із вагонів поїзда через намальовану літеру Z
Канадський виробник бронемашин планує розгорнути виробництво в Україні
Канадський виробник бронемашин планує розгорнути виробництво в Україні
Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Глобальний саміт миру
Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Глобальний саміт миру
Активісти штурмують завод Tesla в Німеччині (фото, відео)
Активісти штурмують завод Tesla в Німеччині (фото, відео)
Папа Римський звернувся до італійців з проханням
Папа Римський звернувся до італійців з проханням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
21K
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
17K
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
6030
Злодій хотів вкрасти з підвалу 143 банки консервації, але втрапив у курйоз (фото)
6027
Припинення військової допомоги Ізраїлю. Кемерон зробив заяву
4888
Британська розвідка пояснила, чому на параді у Москві не було танків

Новини

Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Сьогодні, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Вчора, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
9 травня, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
9 травня, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua