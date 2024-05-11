З Білорусі до Литви не проїхав один із вагонів поїзда через намальовану літеру Z

Вагон був відчеплений від поїзда і йому було відмовлено у в'їзді до Литви

Поїзд з Білорусі прямував у Калінінградську область РФ

Литовські прикордонники не пропустили на територію країни один з вагонів поїзда, який їхав з Білорусі у Калінінградську область РФ. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби Литви.

Зазначається, що на залізничному контрольно-пропускному пункті «Кена» прикордонники відчепили вагон із символом «Z», який використовується російською окупаційною армією.

«Відповідно до попередження про можливі порушення громадського порядку та провокації, пов'язані з військовою агресією Росії проти України в лютому 2022 року, цей вагон був відчеплений від поїзда і йому було відмовлено у в'їзді до Литви», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з нагоди вшанування закінчення Другої світової війни 8 і 9 травня поліція Берліна опублікувала правила, які стосуватимуться радянських меморіалів у місті та його найближчих околицях. Про це пише RBB24.

Поліція Берліна заборонила демонструвати російську символіку на пам'ятних заходах. Йдеться про прапори Росії, георгіївські стрічки та іншу символіку, пов'язану з вторгненням РФ в Україну.

До слова, у Лісабоні невідомі намалювали літери «Z» поблизу погруддя Тараса Шевченка.