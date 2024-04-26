«В Європі не було роботи»: чоловіки перепливли Західний Буг, щоб повернутися в Україну

Чоловіків охоронці кордону доправили до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи

Правопорушниками виявилися двоє братів віком 25 і 26 років, мешканці Камінь-Каширського району

Прикордонники затримали двох волинян, які перепливли річку Західний Буг, аби повернутися з Польщі в Україну. Про повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Прикордонний наряд відділу «Рівне» під час патрулювання ділянки виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків. Як з'ясували прикордонники, вони незаконно перетнули держрубіж з Польщі в Україну, перепливши річку Західний Буг.

«На це вказував і одяг порушників, який був геть мокрим. Щоправда, під одежею чоловіки мали гідрокостюми», – зазначають прикордонники.

фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Правопорушниками виявилися двоє братів віком 25 і 26 років, мешканці Камінь-Каширського району.

«Чоловіки кілька років проживали в Німеччині. Однак, через відсутність роботи, надумали повернутися в Україну. І зробити це вирішили незаконно. З собою «мандрівники» прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд», – зазначають прикордонники.

фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Чоловіків охоронці кордону доправили до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.

До слова, у Волинській області викрили протиправну діяльність із незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організатори схеми з одягали громадян військовозобов’язаного віку в гідрокостюми та на човнах відправляли в «подорож» до Польщі.

Нагадаємо, прикордонники врятували чоловіка, котрий, пробираючись до Молдови, зламав ногу.