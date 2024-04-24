Литва анонсувала найбільші в історії країни військові навчання

У Baltic Operations 2024 з 4 по 21 червня візьмуть участь до 10 тис. військових і державних службовців

Навчання будуть спрямовані на підготовку військових різних країн та забезпечення свободи та безпеки судноплавства в Балтійському морі

Уряд Литви ухвалив спеціальну постанову, яка дозволить військовослужбовцям з інших країн взяти участь у масштабних навчаннях на території країни з 4 по 21 червня. Про це повідомляє LRT.

Йдеться про міжнародні навчання Baltic Operations 2024, які пройдуть у Литві з 4 по 21 червня. За словами міністра національної оборони країни Лаурінаса Кащюнаса, згідно із чинним законом Литви, якщо кількість військових і цивільного персоналу, які прибувають на навчання, перевищує 1600 осіб, то необхідна спеціальна постанова.

Відомо, що у навчаннях Baltic Operations 2024 візьмуть участь до 10 тис. військових і державних службовців. «Це найбільші навчання, які ми коли-небудь проводили», – підкреслив Кащюнас.

За словами литовського міністра, навчання спрямовані на підготовку збройних сил різних країн та посилення військового реагування для забезпечення свободи судноплавства та безпеки в Балтійському морі. Планується, що для участі в навчаннях до Литви прибудуть військові кораблі з екіпажами, додатковий персонал і військово-морський персонал зі США, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Польщі, Франції, Великобританії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Естонії, Латвії, Бельгії, Португалії та Італії.

Нагадаємо, 23 квітня у Литві розпочалися масштабні навчання з передислокації німецького Бундесверу Grand Quadriga «Велика квадрига 2024». У ході навчань понад 3 тисячі німецьких військових та 200 одиниць військової техніки, у тому числі танки Leopard, БМП Puma та Boxer перебазуються на полігон імені Сільвестраса Жукаускаса у Пабраді, а також полігон імені Казиса Вевярскіса у Казлу-Руді.

Як повідомлялося, американські та філіппінські війська з 22 квітня по 10 травня проводять спільні навчання у кількох філіппінських локаціях поблизу спірного Південнокитайського моря і Тайваню, попри попередження Китаю про посилення напруженості. Очікується, що у навчаннях «Балікатан» візьмуть участь понад 16 700 військовослужбовців. До деяких навчань також доєднаються війська з Австралії і Франції.