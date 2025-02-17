У Торонто перекинувся літак під час посадки з пасажирами на борту: є постраждалі

Вже відомо про вісьмох постраждалих, на борту перебувало 100 осіб

Літак американської авіакомпанії Delta перекинувся під час посадки в аеропорту Торонто. На борту було близько 100 людей. Внаслідок перекидання є постраждалі. Про це повідомляє CTV.

Інцидент стався в аеропорту імені Лестера Пірсона, найбільшому аеропорту Канади.

Зараз аеропорт не приймає літаки й не дозволяє злетів. Літак Bombardier CRJ 900 прилетів із Міннеаполіса (США). На місці працюють рятувальники й медики – вже відомо про вісьмох постраждалих, на борту перебувало 100 осіб.

Борт Delta Airlines зазнав аварії в міжнародному аеропорту Торонто — телеканал CTV. pic.twitter.com/qKCDtnbNOL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 17, 2025

Про загиблих не повідомляють, кількість постраждалих під час рятувальної операції може зрости.

Нагадаємо, що у небі над американською столицею зіткнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines та військовий гелікоптер Sikorsky H-60 ​​(Black Hawk).

На борту лайнера перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, у гелікоптері – троє людей. Ніхто внаслідок авіатрощі не вижив.

Також ми писали, що вранці 7 лютого, в бразильському місті Сан-Паулу сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло двоє людей.