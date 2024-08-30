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Макрон заявив, що нічого не знав про візит Павла Дурова до Франції

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Макрон заявив, що нічого не знав про візит Павла Дурова до Франції
Французький президент не знав про приїзд засновника Telegram
фото з відкритих джерел

Макрон заявив, що не планував зустрічатися з Дуровим

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не знав» про візит засновника месенджера Telegram Павла Дурова до його країни і не планував зустрічатися з ним. Про це пише Reuters.

«Я абсолютно не знав про приїзд пана Дурова до Франції, і це цілком нормально, тому що я не знаю про приїзди та від'їзди громадян з усього світу, незалежно від того, мають вони французьке громадянство чи ні», – заявив Макрон на пресконференції у четвер під час дводенного візиту до Сербії.

Раніше газета Le Canard enchaîné повідомляла, що Дуров сказав поліцейським, які заарештували його при виході з літака, «що його чекають на вечерю з Еммануелем Макроном».

Водночас французький президент заявив, що не збирався зустрічатися із засновником Telegram.

Як зазначає Reuters, Макрон підтримав рішення Франції у 2021 році надати Дурову французьке громадянство за рідкісною процедурою для високопоставлених осіб.

«Це частина стратегії, яка дозволяє жінкам і чоловікам, будь то митці, спортсмени чи підприємці, коли вони докладають зусиль для вивчення французької мови і розвивають багатство, інновації... отримувати французьке громадянство», – казав президент.

Нагадаємо, Дурова було затримано у Франції 24 серпня після приземлення в Ле-Бурже. Як заявила прокуратура Парижа, його підозрюють у причетності до скоєння 12 злочинів: усі вони пов'язані з використанням Telegram. Зокрема, згадувалося про проведення через нього незаконних транзакцій, використання платформи шахраями.

Я повідомлялося, засновник месенджера Telegram Павло Дуров звільнений під судовий нагляд у Франції. Дурову було висунуто обвинувачення. Йому заборонено залишати територію Франції, а також необхідно двічі на тиждень з'являтися в поліції.

До слова, за інформацією The Wall Street Journal, у 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа. 

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Теги: Еммануель Макрон Telegram Франція Павло Дуров

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