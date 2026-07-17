Уряд дозволив будувати фортифікації на землях Чорнобильського заповідника

Майже 700 гектарів вилучили із заповідного фонду та передали прикордонникам для облаштування оборонних споруд і прикордонної інфраструктури

Кабінет Міністрів дозволив використовувати частину земель Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника для будівництва фортифікацій та іншої прикордонної інфраструктури. Відповідне розпорядження №694-р від 15 липня 2026 року опубліковано на Урядовому порталі. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з документом, уряд затвердив проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 695,2 га, розташованих у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення на території Київської області.

Ці землі вилучили з постійного користування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та передали у постійне користування військовій частині 1495 – 9 прикордонному загону імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби України.

Одночасно Кабмін змінив цільове призначення ділянок із земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення на землі оборони.

Відповідно до розпорядження, прикордонники отримали право використовувати ці території для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік і комунікацій.

Крім того, документ дозволяє військовій частині вирубувати дерева та чагарники на визначених ділянках і використовувати заготовлену деревину у порядку, встановленому законодавством, для виконання зазначених робіт.

Йдеться про землі державної власності, розташовані в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, які перебували у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Нагадаємо, у 2025 році на утримання Чорнобильської зони відчуження з державного бюджету спрямували 2,66 млрд грн – на 15% більше, ніж роком раніше. Найбільшу частину коштів витратили на підтримку безпечного стану ЧАЕС та об'єкта «Укриття», а також заходи зі зняття станції з експлуатації.