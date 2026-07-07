Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: до списку потрапив екснардеп Береза

Серед тих, проти кого застосовані обмеження, – центр «Буревісник»

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, та проти пропагандистів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зокрема, санкції застосовані щодо компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського ВПК. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом у пакеті 30 юридичних і 42 фізичні особи.

Серед тих, проти кого застосовані обмеження, – центр «Буревісник», що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок «Мальва» калібру 152-мм, а також компанія «КАМ-Інжиніринг», що є важливою ланкою у воєнному секторі Росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

Друге рішення стосується 15 фізичних і восьми юридичних осіб, які підтримують агресивну політику Росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, під санкціями – воєнний блогер Володимир Романов, що підтримує війну та окупацію українських територій. Також є відеодокази його участі в бойових діях, де пропагандист робить постріл із протитанкового ракетного комплексу по позиціях Сил оборони України. Крім того, обмеження запроваджені проти колишнього військового льотчика, який воював у Сирії, а зараз пропагандиста Іллі Туманова.

Також санкції застосовані до колишньої спортсменки із синхронного плавання Марії Кисельової, яка є депутаткою Московської міської думи. Вона відвідувала тимчасово окуповані території України та публічно підтримує війну Росії.

У списку також опинився колишній український нардеп Борислав Береза. У розслідуванні видання «Закон і бізнес» йдеться, що Береза ще в березні 2024 року виїхав з України через пункт пропуску «Старокозаче» з Молдовою і більше не повертався.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс, та запровадження санкцій проти зрадників-колаборантів.