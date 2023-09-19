Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтонів

Перша леді Зеленська спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини

Перша леді України Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтон та меценатами, які підтримують Україну. Про це Зеленська повідомила у Telegram.

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Окрім цього, Зеленська спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, що зафіксовані на світлинах розбомблених Росією пам’яток України.

Подружжя Зеленських прибуло до США

«Найближчими днями матиму кілька виступів на різних полях Генасамблеї ООН. Зокрема, розповім про українських дітей і те, що вони змушені переживати через ворожий напад. Розповім про українських жінок і щойно ухвалену стратегію рівної оплати праці на заході, приуроченому до Міжнародного дня рівної оплати праці. Проведу низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема зустріч із генеральним директором ВООЗ», – повідомила перша леді Зеленська.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом. Він планує брати участь у низці заходів ООН і не тільки. У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться із вищим керівництвом США: зокрема, з президентом Байденом.