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Жителі Ахтубінська жаліються на атаку невідомих дронів (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Жителі Ахтубінська жаліються на атаку невідомих дронів (відео)
Губернатор Астраханської області опублікував залишки дрона
фото: Ігор Бабушкін, губернатор Астрахані

За словами губернатора Астраханської області, жертв серед цивільних немає

В Росії скаржаться на чергову атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА), сьогодні дрони залетіли до Ахтубінська Астраханської області. Про це повідомляє російський Telegram-канал «Осторожно, новости».

Повідомлення про атаку дронів з'явилися близько дев'ятої ранку за київським часом, перед цим під обстріл потрапила сусідня Волгоградська область.

Губернатор Астраханської області заявив, що внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа, яку оперативно ліквідували місцеві відповідні служби. За словами губернатора, жертв серед цивільних немає. 

Варто зауважити, що саме з Ахтубінська сьогодні росіяни, як повідомляли Повітряні сили України, запустили балістичну ракету по Дніпру.

Теги: рашисти Telegram обстріл пожежа

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