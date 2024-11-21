Жителі Ахтубінська жаліються на атаку невідомих дронів (відео)

За словами губернатора Астраханської області, жертв серед цивільних немає

В Росії скаржаться на чергову атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА), сьогодні дрони залетіли до Ахтубінська Астраханської області. Про це повідомляє російський Telegram-канал «Осторожно, новости».

Повідомлення про атаку дронів з'явилися близько дев'ятої ранку за київським часом, перед цим під обстріл потрапила сусідня Волгоградська область.

🙂"Дівки, п**да"...



🙈Мешканці Астраханської області скрепно діляться враженнями від зустрічі з добрими дронами👀



😡Саме звідси сьогодні рашисти, як повідомляли Повітряні сили України, запустили балістичну ракету по Дніпру. pic.twitter.com/xJ2aKX51pD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2024

Губернатор Астраханської області заявив, що внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа, яку оперативно ліквідували місцеві відповідні служби. За словами губернатора, жертв серед цивільних немає.

Варто зауважити, що саме з Ахтубінська сьогодні росіяни, як повідомляли Повітряні сили України, запустили балістичну ракету по Дніпру.