Воронеж потрапив під ракетний удар (відео)

Місцеві жителі повідомили про серію вибухів у місті, офіційна влада поки не розкрила подробиць можливих влучань

У російському Воронежі 22 червня пролунала серія потужних вибухів. За повідомленнями місцевих жителів та російських телеграм-каналів, місто могло опинитися під ракетним ударом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Очевидці повідомляють про кілька вибухів у різних районах міста. У мережі також з'явилася інформація про можливі влучання та роботу екстрених служб на місцях подій.

За попередніми даними, однією з цілей атаки став Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка». Інформація про масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Офіційна влада Воронезької області поки не надала детальних коментарів щодо наслідків удару. Даних про постраждалих також наразі немає.

Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка» є одним із підприємств російської електронної промисловості. Завод спеціалізується на виробництві напівпровідникових компонентів, мікроелектроніки та різноманітних електронних виробів, які використовуються в промисловому та спеціальному обладнанні. Підприємство перебуває під санкціями низки західних держав через зв'язки з російським оборонно-промисловим комплексом та участь у виробничих ланцюгах, пов'язаних із забезпеченням військових потреб РФ.

Нагадаємо, що в ніч на 22 червня безпілотники атакували низку регіонів Росії та окупованих українських територій. Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття щонайменше 11 дронів, які нібито прямували до російської столиці. Також вибухи пролунали у Брянську, де, за попередніми даними, під ударом могла опинитися залізнична інфраструктура. Крім того, БпЛА атакували окупований Бердянськ, де після ударів виникла пожежа в районі залізничного вокзалу, а також тимчасово окупований Крим. Зокрема, вибухи лунали в Армянську, Феодосії та Севастополі, а в Армянську повідомлялося про можливе влучання по будівлі прикордонної служби ФСБ РФ.